Domenica prima tappa del progetto "LIBeRI TUTTI" a Garessio

Cinque biblioteche del monregalese fanno rete per "LIBEeRI TUTTI", il progetto di di Teatro di Comunità, in collaborazione con la Cooperativa Caracol e finanziato da Fondazione CRC, pensato per ampliare le proposte culturali sul territorio per bambini e famiglie.

Il progetto di cui è capofila il comune di Mondovì coinvolge Dogliani, Garessio, Mombasiglio e San Michele Mondovì.

"Gli operatori culturali delle cinque biblioteche" - spiegano sul sito di Teatro di Comunità - "saranno accompagnati in un percorso formativo e creativo che, partendo dalla valorizzazione delle risorse specifiche di ciascuna biblioteca e territorio, porterà a ideare e realizzare 5 Feste Culturali di Comunità, una per ogni territorio, finalizzate al coinvolgimento attivo dei bambini e delle famiglie, proponendo loro un’occasione di festa, di incontro, di costruzione di legami di comunità attraverso la proposta di un’esperienza innovativa, ludica e socializzante di fruizione dello spazio bibliotecario e della cultura".

La prima tappa di questo percorso si svolgerà a Garessio domenica 11 luglio. Appuntamento alle 15.30 in piazza Carrara per "un viaggio itinerante alla scoperte dei libri per le vie del borgo".