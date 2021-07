Gli AIB di Paesana puliscono i sentieri che saranno calcati dalla “100 Miglia” (FOTO)

Giornata intensa, sabato (3 luglio) per la squadra AIB di Paesana. Gli operatori, in concomitanza con un fine settimana “libero” dagli appuntamenti dalla campagna vaccinale, che da settimane li vede impegnati in primissima linea, sin dalle prime ore del mattino, sono stati impegnati in una grande esercitazione che si è articolata su più fronti.

Al mattino, due squadre da cinque volontari si sono occupati della pulizia e della manutenzione forestale del sentiero che dal Rifugio Bertorello, sulle alture di Paesana, a valle di Pian Munè, si snoda in direzione Sanfront.

Si tratta del sentiero che, a cavallo tra il 23 e 24 luglio, verrà calcato dagli atleti che si cimenteranno nella “100 Miglia del Monviso”, il grande evento intervallivo, di portata internazionale: un ultra trail da 166 chilometri, per 8000 metri di dislivello, che interesserà le Valli Po e Varaita.

Il viottolo, in vista del passaggio degli atleti, è stato ripulito: gli operatori, con l’ausilio di motoseghe, decespugliatori e soffiatori in dotazione alla squadra, hanno tagliato la vegetazione spontanea cresciuta lungo il sentiero, soffiando via erba, fogliame e materiale vegetale accumulatosi nel tempo. Sono stati anche rimossi alcuni alberi caduti nella stagionale invernale, per garantire la massima percorribilità del sentiero.

Al rientro delle squadre al Rifugio, terminato il lavoro, immancabile il momento di “break”, con il lauto buffet offerto da Franca Re, gestore del “Bertorello”.

Scesi a valle, nel pomeriggio, per gli operatori l’esercitazione è proseguita con il montaggio della vasca da 25 mila litri di capienza, nel campetto da calcio sul Lungo Po.

Un momento importante per mantenere sempre elevati gli standard e le tempistiche di operatività in caso di incendi boschivi. Una volta montata, la vasca – tassello fondamentale per l’approvvigionamento idrico degli elicotteri in caso di incendio – è stata riempita d’acqua con una delle pompe idrovore della squadra AIB, pescando acqua in un rio minore poco distante. E, di fatto, simulando un tipico scenario di intervento in caso di rogo boschivo.

Alle operazioni ha preso parte anche Andrea Borgogno, caposquadra degli AIB di Paesana. Presente anche il presidente del Bacino imbrifero montano del Po, Marco Margaria.

“Una giornata proficua – commenta Borgogno – sia per dal punto di vista della manutenzione del nostro patrimonio boschivo, che a livello formativo, per non farci trovare mai impreparati in caso di allarme.

Grazie ai nostri volontari che hanno preso parte all’appuntamento, e grazie a Franca Re per il buffet con il quale ha voluto rifocillare le nostre squadre al termine dell’importante intervento della mattinata”.

“Ancora una volta – le parole del presidente BIM, Margaria – la disponibilità totale dei volontari AIB di Paesana si è rivelata fondamentale, oltre che per testare procedure d’intervento interne, per garantire la buona riuscita di un evento di altissima portata come quello della ‘100 Miglia del Monviso’, del quale il BIM che rappresento è promotore.

La Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo, in qualità di coordinatore dell’evento, ha infatti trovato nell’area di base AIB numero 5 la massima disponibilità di tutti i volontari. Che ci tengo davvero a ringraziare. Un vero esempio più che positivo di sinergia territoriale”.