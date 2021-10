Giocare a golf con il proprio cane in provincia di Cuneo? Si può... e a Saluzzo, una volta l'anno, è obbligatorio!

Chi decide di vivere insieme a un amico a quattro zampe, vuole condividere con lui ogni esperienza, senza rinunciare a nulla, che sia una serata al ristorante, un viaggio, o solo una passeggiata.

Oggi sono molte le attività che lo consentono. Per sensibilità, certamente. Ma anche semplicemnete per ragioni commerciali.

Ma cosa succede se un appassionato di golf vuole “scendere in campo” accompagnato dal suo fedele amico? I Club sono pronti ad accogliere tutti e garantire a tutti di trascorrere una piacevole giornata nel modo migliore possibile?

Se fossimo in Austria, prima nazione dell’Europa Occidentale a rendere i propri campi pet-friendly, la risposta sarebbe solo una: il cane può entrare. Punto.

In Italia, invece, la situazione non è ancora definita per tutti, nonostante l’ammissione degli amici a quattro zampe nei Golf Club (e, di conseguenza, l’accessibilità delle aree) sia, ormai, un obbligo di legge.

In provincia di Cuneo qual è la situazione? La tendenza è per il sì: accettati. Al guinzaglio, solo se di piccola taglia, con le dovute precauzioni, ma la maggior parte delle strutture contattate li ammette.

Il Golf Club di Cherasco li accetta senza problemi. Il green diventa inaccessibile, per gli amici a quattro zampe, solo durante le competizioni ufficiali.

Non li accetta, invece, il Golf Club Boves. I cani possono accedere alla Club house, ma non al green.

Particolare il caso del Golf Club di Saluzzo, dove non solo sono ammessi, ma sono anche "obbligatori", una volta l'anno, quando viene organizzata una competizione dove si gioca accompagnati dal proprio animale domestico. L'ultima competizione una decina di giorni fa. "Si partecipa solo se accompagnati dal proprio cane o dal proprio gatto", evidenziano dalla struttura.

Nessun divieto al Golf Club Torre dei Ronchi. Legati, i cani possono entrare senza problemi.

Al Reva Resort di Monforte possono entrare solo quelli di piccola taglia.

Per quanto riguarda invece le strutture di Alba (The LINK Golf) e Savigliano, (La Sirenetta Green Village), entrambi solo campi da pratica, ad Alba entrano, a Savigliano no, in quanto gli spazi non lo consentirebbero, come spiega il gestore. "Il cane dovrebbe restare legato alla sedia. Allora è meglio che aspetti fuori, così non corre il rischio di venire colpito da una pallina".