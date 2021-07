Moretta: nuovo sostegno alle attività del paese colpite dalla pandemia

Consiglio comunale piuttosto tecnico quello andato in scena mercoledì scorso a Moretta. Tra i vari punti all’ordine del giorno, a catalizzare l’attenzione è stata la variazione di bilancio che includeva anche il nuovo sostegno alle aziende e agli esercizi commerciali di Moretta danneggiati dall’emergenza sanitaria e dalle chiusure imposte dal Covid.

Sono 21 le aziende che hanno presentato richiesta del contributo comunale di 300 euro messo a bilancio per aiutare le ditte e i negozi a sostenere le spese.

Una misura che fa il paio con quella promossa l’anno scorso quando, tra i primi Comuni della provincia, Moretta stanziò un plafond di oltre 30 mila euro a sostegno delle attività locali.

La proposta ha ottenuto il voto a favore dell’unanimità del consiglio comunale.

«Non possiamo non aderire – ha commentato la capogruppo di opposizione Elena Bollati - visto che all’interno della variazione di bilancio è stato inserito un contributo alle attività locali come da noi proposto nel consiglio comunale precedente».

«Come maggioranza – commenta la vicesindaco e assessore al Bilancio Emanuela Bussi - siamo ben felici dell’unanimità, mi preme però sottolineare come questa misura non derivi da una decisione suggerita dalla minoranza, ma da una precisa scelta dell’amministrazione, in continuità con quanto già fatto nei mesi scorsi. Non sono contributi a pioggia, ma scelte ponderate che vanno a sommarsi ad altri interventi mirati per contrastare l’emergenza, per andare a sostenere quelle specifiche attività che realmente hanno subito un danno dalla pandemia e dal lock down».