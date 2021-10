Rifreddo: completata la riqualificazione dell’area mercatale di piazza della Vittoria

Prosegue la lista dei lavori pubblici portati a termine dall’amministrazione comunale rifreddese guidata da Cesare Cavallo. Infatti, in questi giorni l’impresa Baudino di Pinerolo ha consegnato al paese la nuova area mercatale di piazza della Vittoria. Un intervento massiccio del valore di quasi 100mila euro che ha visto realizzare: nuove aiuole in pietra, nuovi impianti elettrici per i banchi, una nuova isola centrale con tanto di fontana nonché una completa rivisitazione degli arredi urbani.



“L’intervento sull’area mercatale - ci spiega il primo cittadino - è stato possibile grazie alla partecipazione ed alla vincita di un bando regionale. Il 40 per cento delle risorse vengono, infatti, da lì mentre il resto arriva dal contributo investimenti dello Stato e dai soldi messi da parte dalla nostra amministrazione negli scorsi anni. Le opere si inseriscono nella strategia di completa revisione del centro storico cittadino che attualmente sta proseguendo con un intervento da 300mila euro per l’area davanti alla chiesa ed i marciapiedi di via Roma”.



Ritornando all’intervento c’è da dire che oltre alla piazza lo stesso ha interessato anche la vicina via Roma. Infatti, i lavori hanno riguardato anche le aiuole verso la stessa che sono state allargate in direzione della comunale in modo da far rientrare sotto alle stesse anche il sistema di raccolta delle acque meteoriche ed avere maggior spazio per le colonnine elettriche dei banchi.



Chiuso questo cantiere a Rifreddo sono adesso concentrati su quello del parco giochi inclusivo davanti alle scuole elementari e sulla realizzazione dei marciapiedi su via Roma.