Tornano le visite guidate al Santuario di Santa Lucia e agli altri luoghi del "Museo diffuso villanovese"

Si delinea sempre di più di progetto del "Museo diffuso villanovese" che mira a riscoprire e valorizzare i luoghi di interesse storico e culturale del paese.

Ogni domenica, fino al mese di ottobre, sarà possibile visitare il Santuario di Santa Lucia, dalle 14.30 alle 18, ma oltre aperture ad accesso libero, torna la possibilità di partecipare alle visite guidate a cura dei volontari.

Situato poco distante dalla strada provinciale tra Villanova e Roccaforte Mondovì, , il Santuario di Santa Lucia si staglia sul pendio del Colle Momburgo (noto come Monte Calvario, ndr) e da circa 500 anni accoglie nella sua chiesa nella grotta pellegrini e viandanti, che visitano il sito per motivi di devozione popolare o per una semplice preghiera alla “Santa della Luce”.

"Un luogo sacro che ha origini molto antecedenti di quello di Vicoforte, ma che ancor oggi fa sorprendere per il suo fascino e la sua particolarità e storia, uniche nel suo genere".- spiegano i volontari del Museo diffuso villanovese - "La proposta delle visite guidate al Santuario rientra in un progetto di più ampio respiro per il rilancio di questo “prezioso gioiello”, che richiede urgenti e importanti interventi di recupero, e ha come obiettivo quello di promuovere e aprire al pubblico anche altri siti che si trovano sul territorio di Villanova Mondovì".

Dopo le numerosi adesioni alle visite guidate proposte nel mese di giugno, come già per l’estate 2020, si rinnova la proposta (solo su prenotazione) per domenica 18 luglio e domenica 22 Agosto, nel rispetto delle norme anti covid.

In queste date sarà possibile visitare il Santuario e gli altri siti compresi nel progetto “Museo Diffuso Villanovese”: il Museo delle Suore Missionarie della Passione (Museo-casa di Madre Margherita), l’antica Chiesa di Santa Caterina e la Chiesa Barocca (ex confraternita) di Santa Caterina in Villavecchia, che ospita una preziosissima pala d’altare dedicata alla Madonna del Rosario, recentemente restaurata.

Le visite al Santuario e agli altri luoghi del “Museo Diffuso Villanovese” saranno effettuate da volontari e sono gratuite.

Per prenotazioni e informazioni (per uno o più luoghi):

WhatsApp e sms: 351.6384771 – e-mail: santalucia.villanova@gmail.com - sito web: www.santuariosantalucia.com