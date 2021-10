Villanova Mondovì inaugura il campo da beach volley a Branzola

"Il successo riscontrato dal ‘Centro estate’ - afferma Michele Pianetta, vice sindaco con delega allo Sport - ben evidenzia la professionalità ed il dinamismo del Villanova Volley, guidato da Fabrizio Prato, cui rinnoviamo gli auguri dell’Amministrazione comunale per una proficua gestione del campo da beach volley".

Un’area che rappresenta un importante valore aggiunto per tutta la comunità villanovese e non solo: "Si tratta di una struttura totalmente ripristinata - prosegue Gabriele Boetti, consigliere delegato allo Sport - che è aperta 7 giorni su 7, sia per la pallavolo, sia per il footvolley e l’attività ludica motoria, a disposizione di tutti gli appassionati per poter tornare alla pratica sportiva in massima sicurezza".