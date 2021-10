Trovato morto in un canalone Franco Barroero, l'odontotecnico di Fossano appassionato di montagna

E' stato individuato poco prima delle 12 di oggi 5 luglio il corpo senza vita di Franco Barroero, il 69enne odontotecnico in pensione di Fossano mai rientrato da una gita in montagna in Valle Gesso.

Il corpo era al fondo di un canale, alla base della Rocca La Paur, da cui probabilmente è precipitato, ai confini del Parco delle Alpi Marittime. E' stato trovato dopo circa 24 ore di massiccia ricerca, scattata ieri dopo l'allarme lanciato dai due figli dell'uomo, preoccupati per il padre, il cui rientro era previsto nella giornata di sabato.

Ad avvistarlo l'elicottero, in ricognizione aerea dopo aver lasciato una squadra di soccorritori in un'area di ricerca. Il pilota, una volta avvistato il cadavere, ha lasciato sul posto un vigile SAF e un tecnico di soccorso alpino, dirgendosi poi a Levaldigi per il rifornimento di carburante, necessario per supportare le manovre di recupero in piena sicurezza.

In arrivo sul posto anche il medico legale.

Con il passare delle ore, circa 48, si erano affievolite le speranze di trovare Barroero in vita. Ieri il ritrovamento della vettura, un'Audi Q7 bianca, nel parcheggio di Terme di Valdieri. Nessun altro indizio, nessun avvistamento, nessun passaggio nei rifugi della zona. E un'area vastissima da perlustrare. Era stata diffusa anche la sua foto segnaletica, sperando in qualche avvistamento da parte di altri escursionisti. Anche se Barroero, esperto e appassionato di montagna, amava i sentieri poco battuti, le camminate solitarie.

Lo hanno individuato i soccorritori in volo con Drago 51, che ha trasportato in quota le squadre verso i diversi valloni che convergono sul Valasco, nella speranza di trovare tracce del disperso.

Le operazioni hanno impegnato oltre 40 uomini, tra volontari e tecnici del Soccorso alpino di Cuneo, vigili del fuoco di Cuneo con il nucleo speleo alpino fluviale, il nucleo UCL e il nucleo TAS, vigili del fuoco volontari di Busca, uomini del Sagf della Finanza. Le squadre a terra sono state coadiuvate dall'elicottero. Presenti anche l'unità droni arrivata dalla Lombardia e i cinofili di Volpiano.