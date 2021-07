Come organizzare un funerale rateizzabile senza spendere troppi soldi e con una cerimonia solenne

Quando una persona cara muore, purtroppo ci ritroviamo improvvisamente catapultati all’interno di un periodo davvero buio, dove è difficile riuscire a fare e a dire qualsiasi cosa, dal momento che l’unica cosa alla quale riusciamo a pensare è la persona che ci è venuta a mancare senza preavviso. Pensiamo anche a quale senso abbia la nostra vita, proprio in virtù del fatto che in queste situazioni ci appare pure abbastanza breve e futile come le foglie che, dopo essere rinverdite in primavera, non appena arriva l’autunno imbruniscono e in inverno cadono definitivamente.

Tutti questi pensieri profondi potrebbero impedirci di riflettere su cose molto più pratiche e urgenti, come l’organizzazione del funerale. Qualcuno ci deve pur pensare e prendere in mano le redini di tutto, a meno che non si voglia del tutto saltare questa importantissima funzione che serve essenzialmente a permetterci di salutare una volta per tutte il nostro caro defunto.

I funerali sono molto importanti, è vero, ma in genere sono anche molto costosi. Per riuscire a risparmiare il più possibile, o quantomeno per riuscire ad ammortizzare le spese in un primo periodo, la cosa migliore da fare è optare per un funerale rateizzabile . Pagando tutto l’apparato organizzativo in comode e semplici rate, sicuramente riuscirai a respirare molto più liberamente e con sollievo.

Ci mancherebbe pure che, dopo aver perso la persona che amavi, dovessi rischiare di rimanere completamente al verde. Meglio evitare, se non è strettamente necessario.

Con un funerale rateizzabile puoi anche decidere di osare qualcosa di più, perché sai che nessuno ti verrà mai a chiedere i soldi tutti in una volta, ma potrai scegliere tu come pagare e lo farai a poco a poco.

Tutto quello che è necessario avere in un grande funerale rateizzabile che si rispetti e che possa essere ricordato

Se hai intenzione di prenderti l’onere di organizzare il funerale del tuo parente che è venuto a mancare improvvisamente, allora devi sapere che non è poi così semplice come certi film hollywoodiani vogliono far pensare. In realtà le cose alle quali pensare e da gestire sono davvero infinite, ma noi possiamo offrirti qualche utile consiglio per riuscire a cavartela egregiamente.

Innanzitutto, devi sapere che scegliere la bara giusta non è poi così difficile, anche perché nelle agenzie funebri ci sono dei veri e propri esperti che sanno cosa consigliarti. Ma devi anche riflettere bene su quelle che sono le tue disponibilità economiche, poiché migliore sarà la cassa più lieviterà considerevolmente il prezzo.

Se vuoi, potrai optare per l’organizzazione di un funerale rateizzabile, ossia potrai prendere tutto quello che desideri e semplicemente pagarlo a rate, a poco a poco, nei mesi avvenire. In questa maniera potrai pure evitare di frenarti e scegliere le cose più belle e con una maggiore qualità. D’altra parte, e per fortuna, un funerale avviene una sola volta nella vita. Perché dovresti essere costretto ad andare al risparmio?

Quindi, a meno che tu non scelga di optare per un’altra soluzione, ossia la cremazione, quello che ti consigliamo è di buttarti sulla bara più massiccia e pregiata.