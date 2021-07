Merenda dei bambini in estate: cosa preparare?

La merenda dei bambini in estate è qualcosa che ricarica, rinfresca e porta loro ad attendere il momento della cena (ad un orario diverso rispetto all’inverno). Ma che cosa preparare per rendere loro felici? La merenda è un momento della giornata importante ma anche goloso dopo un bagno al mare o una corsa nei prati.

Scopriamo insieme quali sono le merende estive per bambini, dalle più semplici alle più buone!

La merenda per bambini in estate

Quando arriva l’estate i bambini si divertono al mare, in montagna o anche semplicemente in piscina. Tra amici è tutto più divertente e così come per gli adulti, anche i più piccoli hanno bisogno di ricaricarsi dopo un pomeriggio di svago.

La merenda non deve essere un pasto completo, deve dare energia ma - allo stesso tempo – non “rovinare” lo stomaco per la cena. Dai gelati sino alla frutta fresca, quali sono le merende per bambini più consigliate?

Pane olio e pomodoro

Pane olio e pomodoro è una merenda che passa di generazione in generazione. Non fa male ed è sicuramente un ottimo modo per ricaricarsi e rinfrescarsi. Una fetta di pane fresco con dell’olio biologico e arricchita da pomodoro per spezzare la fame a metà pomeriggio. Questa merenda dona un apporto di carboidrati essenziali, Omega 3 e Omega 6 senza dimenticare polifenoli, betacarotene e licopene.

Gelato fatto in casa

Il gelato è sinonimo di estate, non solo per i bambini ma anche per gli adulti. Questa merenda ha un apporto di carboidrati, proteine, calcio e fosforo: se non si ha tempo il consiglio è quello di fare il gelato con il Bimby così da ottenere una consistenza cremosa e golosa allo stesso tempo.

Ghiaccioli

Il ghiacciolo è una merenda rinfrescante ricca di vitamine e ideale per una idratazione continua. Si possono preparare in casa e renderli colorati grazie alla frutta che viene scelta (pesche, fragole, kiwi, anguria e melone).

Frullati

Sono perfetti durante la stagione calda e permettono ai bambini di ottenere quell’apporto di frutta che non sempre gradiscono. Sono divertenti, colorati e golosi da preparare nei gusti frutta – preferibilmente – che più piacciono, magari mischiandone alcuni tra loro. Non è necessario aggiungere zucchero considerato che la frutta sia già dolce!

Succhi di frutta fatti in casa

Per la merenda ricca e sana ecco che si aggiungono i succhi di frutta. La perdita di liquidi in estate è maggiore se associata al continuo movimento, alla sudorazione e poca idratazione. Questi succhi si possono preparare direttamente a casa, dal classico all’arancia ricco di Vitamina C sino a quelli più ricchi con albicocca o pera. L’importante è che siano freschi e bevuti a metà pomeriggio al fine di reintegrare tutti gli elementi che sono andati man mano persi.

Frutta di stagione

La frutta di stagione è un ottimo toccasana ricco di Vitamine e acqua. Ma per fare in modo che i bambini la mangino è necessario lavorare di fantasia: via libera a macedonie colorate oppure ai classici spiedini che propongono una ricca varietà di frutta, senza che si annoino.

Yogurt

Anche lo yogurt può essere considerato un alimento ideale per la merenda. Ricco di oligoelementi essenziali, proteine, carboidrati, batteri lattici e probiotici che aiutano il corretto funzionamento dell’intestino. Ottimo per bambini e adulti, da bere oppure al cucchiaio nei gusti che più ci piacciono.