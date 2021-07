A Saluzzo parte il Mof, la musica antica suonata dai maestri e dai giovani

Il Marchesato Opera Festival di Saluzzo, Mof, tra le kermesse più importanti nel panorama della musica antica, prende avvio da oggi ( lunedì 5 luglio) con un programma tutto in presenza, fino all’11 luglio.

E’ la decima edizione che dopo l’esperienza in streaming nel 2020, torna a risuonare dal vivo con concerti e attività formativa-didattica e di approfondimento.

Nel programma, anche quest'anno creazioni con fusioni artistiche sperimentali che nascono dalla collaborazione sul palcoscenico tra allievi e maestri.

Per festeggiare i primi dieci anni, il Mof che ha la direzione artistica di Sabina Colonna Preti e che ha come fil rouge dell'edizione il tema "Bella Italia” aprirà la serie dei concerti serali con due spettacoli affidati a giovani artisti che hanno frequentato, in veste di allievi, varie edizioni del festival.

I concerti ad ingresso libero.

Mercoledì 7 luglio alle 21 al Teatro Magda Olivero la violinista italiana Margherita Pupulin, insieme al teatro d’ombre Atretracce, in Pantomima Barocca con musiche di Frescobaldi, Marini, Colombi, Legrenzi, Stradella Corelli e Tartini, accompagnata al clavicembalo da Marco Crosetto, dal violista da gamba Xurxo Varela.

Il controtenore e cornettista uruguaiano Maximiliano Danta presenta l’8 luglio alle 21 nella sede dell’ex Caserma Musso l’oratorio di G. B. Bassani "La morte delusa", di cui firma anche la regia.

Venerdì 9 luglio, all’Ex Caserma Musso, una creazione originale da un’idea di Sabina Colonna-Preti, "Tiempo Antico" con musiche della tradizione napoletana tra Italia e Argentina. Un omaggio a Enrico Caruso, nel centenario della sua morte arricchito dalle voci inconfondibili di Pino de Vittorio e Luis Rigou accompagnate dall’Ensemble La Chimera, per offrire un carosello di canzoni della tradizione del sud Italia e di tanghi argentini.

Il 10 luglio Furio Zanasi e Barbara Zanichelli, insieme agli allievi di canto e orchestra delle masterclass del MOF 2021 diretti da Eduardo Egüez, propongono nella bellezza austera della Chiesa di San Giovanni, le pagine più belle dal repertorio di Claudio Monteverdi.

Per concludere il programma, domenica 11 luglio il violinista argentino Pablo Valetti presenta all’Ex Casrrma Musso il Concerto grosso, una serata dedicata alle opere per soli e orchestra dei più famosi compositori barocchi italiani con musiche di Albinoni, Corelli e Vivaldi con il vivace accompagnamento dell’Orchestra e del Coro del MOF 2021.

Oltre agli appuntamenti serali ogni pomeriggio concerti tenuti dai giovani musicisti allievi del MOF: il 7 luglio l’italo argentina Teresa Iaiza all’arpa, l’8 luglio un concerto dedicato alla viola da gamba, il 9 luglio un concerto per solo clavicembalo con l’ucraino Dmytro Kokoshynskyy, il 10 luglio un pomeriggio di madrigali monteverdiani e, per concludere l’11 luglio il liuto dell’argentino Juan José Francione.

Ricchissimo anche in questa edizione, e caratteristica unica del format saluzzese, il programma di formazione e masterclass.

Nelle lezioni di canto si alterneranno Furio Zanasi e Barbara Zanichelli, al liuto Eduardo Egüez, alla viola da gamba Xurxo Varela, al violino Pablo Valetti.

Margherita Pupulin proporrà un percorso di ornamentazione e diminuzioni mentre Marco Crosetto terrà il corso di basso continuo. Ma non solo musica: nel processo formativo, proposto dal MOF è fortissima l’aspirazione a esercitare, scoprire e risvegliare ispirazioni utili fra il teatro e la musica.

Con il progetto Nati per il teatro Raul Iaiza e Sabina Colonna Preti concentrano una nuova e vibrante attenzione alla musica come performance, in campo pedagogico ed artistico.

Marchesato Opera Festival (MOF) è un progetto del Comune di Saluzzo organizzato dalla Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo e la Fondazione Amleto Bertoni, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. Collaborano a questa edizione il Cine Teatro Magda Olivero, la Diocesi di Saluzzo - Chiesa di San Giovanni, Ur-Ca, Sistema Museali Saluzzo – MuSA, Associazione Luna Lucebat - Antico Monastero di Santa Maria della Stella di Rifreddo, Istituto per i Beni Musicali del Piemonte.

La direzione artistica è di Sabina Colonna Preti, docente presso il Conservatorio di Torino e fondatrice dell’ensemble “La Chimera. Sin dall’inizio dell’avventura MOF La Chimera invita i suoi artisti a tenere corsi di formazione specializzata per gli allievi dell’Accademia, che negli anni è diventata un gruppo giovanile stabile che si esibisce a Saluzzo e in altre prestigiose sedi, quali il Festival di Musica Antica di Innsbruck e, prossimamente, il Festival Händel di Göttingen.

L’ensemble ha inoltre scelto il MOF quale cornice per la creazione e la presentazione di progetti originali, dalle Lachrimae di Dowland sino a Tiempo Antico in programma il 9 luglio.

Tutti i concerti sono a ingresso libero e gratuito. Info e prenotazione posti (obbligatoria per concerti del 7 e 8 luglio – gradita per gli altri concerti) 0175 47031 – info@scuolaapm.it

Pagina FB ufficiale: MOF – Marchesato Opera Festival Pagina IG ufficiale: mofmarchesatooperafestival Sito di riferimento: www.scuolaapm.it

A questo link il programma completo dei concerti pomeridiani e serali. https://drive.google.com/drive/folders/1wvHaohnf7sCcdnpB6wj64lAg7CuQJJLf?usp=sharin