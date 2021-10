Biraghi sponsor dell'Anima Festival di Cervere

Biraghi, tra le più importanti aziende casearie italiane, è per la prima volta sponsor dell’Anima Festival di Cervere, la rassegna musicale, artistica e culturale che si svolge dal 6 luglio al 19 settembre tra Cervere e Fossano e che ospita artisti del calibro di Antonello Venditti, Gianna Nannini, Giuseppe Giacobazzi, Andrea Pucci.



Biraghi sarà presente all’interno dell’area Expo Village, situata nelle immediate vicinanze del palco, con il suo furgone brandizzato dove si potranno gustare e acquistare, a un prezzo promozionale, i celebri Biraghini Snack, uno dei prodotti di punta dell’azienda di Cavallermaggiore. Saranno inoltre distribuiti buoni sconto da utilizzare nei punti vendita della Grande Distribuzione.



Anima Festival è il primo grande evento pubblico a cui la Biraghi, da sempre attenta a sostenere il proprio territorio e le manifestazioni culturali, prende parte post pandemia. Come spiega Claudio Testa, Direttore Marketing e Strategie Commerciali della Biraghi SpA: «Si tratta di un segnale forte per la nostra azienda: supportare questo festival, che porterà spettatori da tutta la regione e artisti da tutta Italia, significa per noi fornire un contributo concreto al nostro territorio e contribuire, nel nostro piccolo, alla ripartenza degli eventi culturali».