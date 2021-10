Bra, tutto il colore e calore dell’estate con il Bagnè ‘nt l’euli della Condotta Slow Food

Ci sono ricette che non sono ricette, ma racconti di un territorio. Il Roero. Il Bagnè ‘nt l’euli è un rito, si scelgono le verdure (peperoni, insalata belga, radicchio, ravanelli, pomodori, finocchi, carote, cetrioli, cipollotti, sedano e tutto quello che la stagione offre), si lavano con cura, si tagliano, si mettono in mezzo alla tavola a disposizione dei commensali, si preparano le ciotole con olio extravergine di oliva, sale e magari una punta di aceto.



La magia è tutta qui, la preparazione, la condivisione, il mangiare con le mani, con lentezza, con semplicità e gusto. Bagnè ‘nt l’euli è un mangiare di famiglia, è una tradizione dei paesi di Langa e Roero, è un gesto contadino e salutare, quasi di altri tempi.



Lo sa bene la Condotta Slow Food di Bra che giovedì 22 luglio, dalle ore 20, proporrà questa classica ricetta presso il cortile dell’Osteria Boccondivino (via Mendicità Istruita, 14).

Modalità ed intenti sono collaudati. I convitati potranno vivere un momento di allegria con l’opportunità di assaporare i prodotti locali, capitanati dalla freschezza degli ortaggi di stagione da sposare con oli extravergini italiani scelti da Slow Food. Costo: 28 euro per i soci Slow Food, 30 euro per gli aspiranti soci. Divertimento e chiacchiere gratis.



Il menù prevede, inoltre, frittatine, pasta con verdure, mozzarelle, pesche con amaretti e cioccolato, gelato, caffè. Il tutto in abbinamento ai grandi vini di Langhe e Roero. Ma, come sempre, la reale importanza dell’iniziativa riguarda la solidarietà.



Parte del ricavato della conviviale contribuirà, infatti, al sostegno di aziende agricole biologiche colpite dalla crisi pandemica, ai progetti Slow Food per l’educazione alimentare e la difesa della biodiversità e alle borse di studio presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.



Quindi, grande fermento ed attesa, per quello che sarà uno degli eventi clou dell’estate braidese 2021. Non state più nella pelle? Info utili ai numeri: 0172/425674 - 338/7389306 e ricordatevi di prenotare, che gli ingressi sono limitati.