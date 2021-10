Il tradizionale concerto di Ferragosto sarà a Castelmagno, nel ricordo dei "ragazzi delle stelle"

Come è ormai consolidata tradizione, anche quest’anno il Ferragosto vedrà la trasmissione sulla RAI del concerto sinfonico proposto dall’orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo: la location scelta per la 41ma edizione dell’evento è Castelmagno, scelta non solo per la bellezza dei luoghi, ma anche nel ricordo dei “ragazzi delle stelle”, i cinque ragazzi morti nella notte tra l'11 e il 12 agosto 2020 in un tragico incidente stradale occorso dopo una notte trascorsa a guardare le stelle cadenti.

Rispetto alle passate edizioni, l’edizione 2021 del concerto di Ferragosto presenta una significativa differenza: l’esibizione dell’orchestra Bruni non verrà infatti trasmessa in diretta, ma in differita, poiché il concerto vero e proprio si terrà infatti una decina di giorni prima, e la partecipazione del pubblico (300 persone in tutto) sarà esclusivamente su invito, per prevenire il rischio di ammassamenti e rispettare le restrizioni relative al contenimento dell’epidemia da COVid-19, tuttora vigenti.

Per questo motivo, senza invito non sarà possibile assistere all’evento, e nel giorno di Ferragosto non sono previste altre attività presso il Santuario di San Magno.

Gli appassionati di musica avranno tuttavia l’occasione di partecipare all’altrettanto tradizionale concerto di Ferragosto dei Lou Dalfin, che quest’anno si terrà eccezionalmente a Pradleves presso gli impianti sportivi (dall’anno prossimo è previsto il ritorno sul sagrato del Santuario).

Anche in questo caso sono previste delle limitazioni di accesso (200 posti al massimo): il concerto infatti sarà infatti a ingresso gratuito, con prenotazione OBBLIGATORIA sul sito www.occitamo.it.