Granda in azione incontra la cittadinanza a Savigliano e Mondovì

Prosegue l'attività politica di Azione in provincia di Cuneo. Lo scorso weekend i gruppi di Mondovì e Savigliano hanno organizzato dei gazebo nelle rispettive città per incontrare la cittadinanza.



Nella mattinata di 3 luglio il gruppo di Azione ha incontrato i monregalesi nel centro di Breo: molte le proposte di Azione e i temi affrontati per il territorio, della campagna di Carlo Calenda a Roma e fino al Polo Logistico.

"È stato molto gratificante riscontrare nelle tante persone che si sono fermate al gazebo un interesse concreto per la serietà e la preparazione con cui Azione affronta gli argomenti, sia di politica nazionale che locale" hanno dichiarato Alberto Ribezzo e Francesca Bertazzoli che coordinano la sezione Monregalese di Azione.





Nella mattinata di il neo gruppo saviglianese di Azione ha incontrato la cittadinanza nella centrale piazza Santorre di Santarosa.

Si è trattata della prima uscita del gruppo di Azione che si è messo a disposizione dei cittadini per un momento di confronto, in cui non è mancato il dialogo ma soprattutto l'ascolto, per cercare di comprendere quali sono i temi centrali della politica saviglianese e per cogliere soprattutto i consigli dei singoli cittadini.



Il coordinatore saviglianese, Simone Mina, dichiara: "Sono molto soddisfatto, essendo questa la prima uscita del gruppo, e sono certo che sapremo avviare un dialogo con i cittadini", sottolineando inoltre che “il gruppo cittadino di Azione si pone l’obiettivo di saper ascoltare e proporre soluzioni alle principali questioni che stanno a cuore ai cittadini”.