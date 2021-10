Stop ai banchetti politici "improvvisati" nel nuovo regolamento di Cuneo: la protesta dei Radicali

Lo scorso 3 luglio i Radicali di Cuneo si sono ritrovi davanti al Municipio per protestare contro il nuovo regolamento che modifica la procedura per la richiesta di suolo pubblico per banchetti politici, che proibisce l'uso di strumenti di applicazione e revoca l'esenzione all'imposta di bollo.

Durante il sit-in ha preso la parola Filippo Blengino, segretario dei radicali cuneesi: "Abbiamo chiesto ieri un incontro al sindaco Federico Borgna. Un regolamento del genere, in cui serve fare la domanda con 15 giorni di anticipo, peraltro con SPID, occorre pagare più di 30 euro, non si possono usare megafoni... può venire in mente solo a chi è abituato a fare politica nel palazzo, lontano dalla gente. I banchetti politici per strada sono sana politica, fanno bene alla città e al Paese. Ostacolare l'accesso a questo diritto è una gravissima forma di censura."