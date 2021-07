Vaccini: 6119 cambi di data in Piemonte nel primo giorno possibile

Sono 6.119 gli spostamenti di data effettuati oggi dai cittadini, primo giorno in cui era possibile, sulla piattaforma www.ilPiemontetivaccina.it: 3.522 per la prima dose e 2.597 per la seconda dose.

Si ricorda ai cittadini che la possibilità di anticipare o posticipare la data di somministrazione è vincolata alla disponibilità di giorni liberi nelle agende di prenotazioni delle rispettive Asl di appartenenza.

È possibile modificare la propria data di convocazione per il vaccino, in caso di necessità per motivi di salute, lavoro, studio o viaggio.

La modifica sarà possibile sia per la data di somministrazione della prima dose sia per quella del richiamo, quest’ultimo naturalmente entro il periodo previsto a livello sanitario in base all’età e al tipo di vaccino.