Skiroll, Coppa Italia: a Cicagna Emanuele Becchis vince la sprint, Elisa Sordello si impone nella mass start

Altro fine settimana ricco di soddisfazioni per gli atleti del Comitato Alpi Occidentali nella Coppa Italia Cascina Bianca di skiroll.

Nella tappa di Cicagna, in provincia di Genova, sono arrivati due successi, un secondo ed un terzo posto, tutti firmati Sci Club Entracque Alpi Marittime.

Sabato pomeriggio, Emanuele Becchis si è imposto nella sprint, ripetendo così il successo ottenuto in occasione della prima uscita stagionale ad Amatrice.

Il piemontese, ha concluso secondo in qualificazione, come già successo nella gara laziale, ma ancora una volta nelle batterie è stato il più forte, sconfiggendo in finale il giovane Michele Valerio, primo in qualificazione. In semifinale, Emanuele Becchis ha anche eliminato suo fratello Francesco, bravissimo a conquistare poi il terzo posto nel duello con Matteo Tanel in finale B.

Elisa Sordello è invece giunta seconda nella sprint femminile, cedendo in finale, come da pronostico, alla valdostana Sabrina Borettaz.

La classe 2000 di Robilante si è rifatta con gli interessi nella mass start in tecnica classica che si è disputata domenica. Sordello ha dominato la gara, imponendosi con un vantaggio di 1’25” su Paola Beri, giunta seconda, confermandosi così la più forte skirollista italiana nelle distance.

Nella competizione maschile, vinta da Matteo Tanel, è arrivato un ottimo sesto posto di Francesco Becchis, mentre Emanuele Becchis ha chiuso in 11ª piazza.