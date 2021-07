Tutto pronto per l'evento "Wilde e-side la Via del Sale" un weekend motor free sulla regina delle strade bianche

Al via la seconda edizione dell’evento “Wild E-Side” dedicato a tutti gli appassionati di e-bike, per una sfida all’insegna dell’avventura immersi nella splendida cornice dell’Alta Via del Sale. Nel weekend del 10-11 luglio torna l’atteso appuntamento con un format che prevede per i partecipanti un percorso rigorosamente off-road, pedalando tra i 1.800 e i 2.200 metri di altitudine, accompagnati da guide esperte su un percorso che collega le Alpi Piemontesi e francesi con il Mare Ligure.

Per l’occasione, la strada bianca ex-militare resterà chiusa ai mezzi a motore per la prima volta per un intero fine settimana, consentendo così di ospitare questo evento “wild” senza la fastidiosa presenza del traffico veicolare. Saranno presenti solo i mezzi di assistenza all’evento “Wild e-Side” per garantirne la sicurezza. Un’opportunità da non perdere per tutti i bikers per godersi il tracciato della regina delle strade bianche senza la presenza dei veicoli nel weekend, l’unico motor free dell’estate 2021.

I percorsi previsti per le bici sono due (E-Xplore ed E-Xtreme) e permettono sia a principianti che a rider di livello avanzato di percorrere i tracciati con una e-mtb. Invece, agli amanti della corsa in montagna è dedicata la formula E-Trail.

Per info: 039 303220 - info@wild-e-side.it – www.wild-e-side.it