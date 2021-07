Anche un braidese al concorso internazionale Spoleto Arte

Il braidese Riccardo Testa, pittore autodidatta, parteciperà al famoso concorso Internazionale di Spoleto Arte, in quanto le opere presentate sono state selezionate dal comitato promotore.



Spoleto Arte, la grande mostra internazionale di arte contemporanea nel contesto del Festival di Spoleto, uno degli eventi artistici italiani più importanti al mondo giunto alla 64a edizione, torna anche quest’anno nella suggestiva location di Terrazza Frau, storico palazzo a pochi passi dal Duomo, nel cuore della città, già sede del set della nota fiction Rai Don Matteo.



“Il Comitato di Spoleto Arte ha visionato le opere di Riccardo, per la partecipazione alla Mostra Internazionale Spoleto Arte, apprezzando particolarmente il suo stile genuino e allo stesso tempo ricercato, in cui l'arte figurativa predomina comunicando allo spettatore sensazioni di culture lontane e delle loro affascinanti società. Siamo lieti che voglia esporre con noi”.



Le opere scelte sono "Padre que espera", "Lady Erizia" e "Castello Savoia".



La Mostra Internazionale Spoleto Arte avrà luogo a Spoleto dal 16 al 22 luglio.