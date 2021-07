Barge: si commemorano le vittime civili e partigiane del triennio '43-'45

Come tutti gli anni la terza domenica di luglio in fr. Gabiola di Barge l’ass. Bricco Pelata organizza un momento di raccoglimento e commemorazione delle Vittime Civili e partigiane 1943/45 con la celebrazione della Santa Messa presso il Monumento in località Bricco Pelata.



Il fulcro dell’evento e "La Commemorazione e la Memoria" per non dimenticare il sacrificio di tante persone che sacrificando la loro vita hanno reso possibile la nostra libertà.



L’associazione ha sempre poi organizzato parallelamente manifestazioni collaterali, somministrazione di cibo e/o bevande, balli, musica, momenti conviviali di aggregazione.



L’anno scorso come tutti sappiamo la pandemia del corona virus ha portato una serie di nuove problematiche comuni: incertezze, prescrizioni, responsabilità, paure, ecc.



Questo 2021 sembra migliorare e dare nuove prospettive!



Comunque sia per quest’anno visto il momento ancora d’incertezza, IL COMITATO BRICCO PELATA a deciso di non prendersi responsabilità nell’organizzare momenti ludici per tanto si svolgerà solo la Messa in Suffragio dei Caduti che si terrà presso il Monumento Bricco Pelata domenica 18 luglio 2021 alle ore 11,30, in cui avremmo l’onore di avere l’intervento del prof. Gigi Garelli Direttore dell'Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Cuneo"



A tutta la popolazione che avrà piacere di venire alla Commemorazione si ricorda che non essendoci il solito pranzo campagnolo di attrezzarsi autonomamente per la giornata (merenda al sacco). Inoltre si ricorda che la zona è servita da servizi igienici e di fontana di acqua montana, accessibile a tutti.