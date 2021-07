Atletica: Memorial Giacosa di Alba, tutti i risultati

Nel Memorial Daniele Giacosa di venerdì 2 luglio ad Alba buone notizie per l’atleta di casa, Nicolò Gallo (Atl. Alba) che sui 5000 metri, con 14:33.89, conquista il pass per gli Europei U20, oltre naturalmente a migliorare il proprio primato personale. La gara viene però vinta da Ayoub El Bir (Atl. Biotekna) con 14:30.15. Per restare al mezzofondo maschile, Pietro Freiburger (Athletic Club 96 Alperia) si aggiudica i 1500 metri in 4:01.41 davanti all’allievo Francesco Mazza (Atl. Saluzzo), secondo in 4:07.25.

Nelle altre gare maschili delle categorie assolute, successo per Stefano Carena (S.A.F.Atletica Piemonte) sui 200 metri in 22.45 (-0.2) e di Andy Gatto (Atl. Roata Chiusani) sui 110hs in 15.26 (-0.7).

Sui 110hs juniores 14.97 (-0.7) per Raffaele Leone (Atl. Canavesana), mentre nella categoria allievi Simone Trovò (S.A.F.Atletica Piemonte) chiude in 15.43 (+0.1) i 110hs e in 59.64 i 400hs.

Nel getto del peso 12,95 metri per Matteo Pautasso (Battaglio CUS Torino) e 11,93 metri tra gli allievi per Andrea Guffanti (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo).

Nelle prove femminili, successo di Angelica Abrigo (Atl. Alba) sui 200 metri in 25.75 (+0.7) mentre la sua compagna di club Elena Abellonio, classe 2005, si aggiudica i 1500 metri in 4:40.36 davanti a Gloria Barale (Battaglio CUS Torino) con 4:43.22.

Sui 100hs Chiara Genero (Atl. Alba) chiude in 15.17 (+0.0) mentre, tra le allieve, 15.64 (-0.7) per Asia Bianchi (Sisport). Sui 400hs 1:07.87 per Martina Chiaberge (Battaglio CUS Torino). Nel lungo doppietta Sisport con il successo di Elena Comollo con 5,44 metri (+0.5) davanti ad Asia Bianchi con 5,36 metri (+0.7). Nel getto del peso tra le allieve Noemie Pessione (Atl. Carmagnola) realizza 9,12 metri, Sara Verteramo (Battaglio CUS Torino) nella categoria assoluta lancia 13,04 metri.

Nelle prove cadetti, al femminile successo di Federica Fornaroli (Amatori Masters Novara) sui 200 metri in 26.15 (+0.6) davanti a Teresa Luisi (Battaglio CUS Torino), seconda con 26.21 (+0.6). Fornaroli si aggiudica poi anche il salto in lungo con 5,20 metri (+0.6). Sui 1000 metri vince Silvia Signini (Bugella Sport) in 3:06.20 mentre nel disco Valeria Arturi (Battaglio CUS Torino) lancia 23,37 metri. Al maschile Riccardo Luderin (Battaglio CUS Torino) con 23.61 (+0.4) si impone sui 300 metri mentre sui 1000 metri la vittoria va a Christian Piana (ASD Gravellona VCO) in 2:47.29 davanti ad Alessandro Cena (GS Chivassesi) con 2:47.34. Nel lungo 5,46 metri (+0.7) per Davide Rolfi (Atl. Fossano ’75) mentre nel disco Riccardo Bresciani (GAO Libertas Oleggio) lancia 32,54 metri.