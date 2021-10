Alba, impegno da 90mila euro per mettere in ordine il porfido del centro storico

Selciatore specializzato cercasi. E’ l’oggetto del bando di prossima pubblicazione da parte del Comune di Alba, intenzionato a integrare la propria squadra di operai e cantonieri con una figura che sia in grado di provvedere in autonomia alla continua manutenzione delle centinaia di metri quadrati di acciottolato in porfido che ricoprono le strade e piazze del suo centro storico.



"La nostra città – spiega a proposito l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Reggio – vanta una superficie stradale in pietra di tutto rispetto, dimensionalmente parlando. In termini di arredo urbano si tratta di un indubbio valore aggiunto, considerato il pregio di questa copertura, ma anche di un impegno rilevante, vista la continua necessità di intervenire in caso di disconnessioni o per scavi che interessino il sottosuolo".



La riprova nei lavori, partiti da qualche giorno per mezzo di una ditta esterna, per la sistemazione di un numerosi punti sconnessi sparsi in tutto il centro storico. Ancora Reggio: "Stiamo finendo di mapparli insieme ai responsabili dell’Ufficio Tecnico comunale e sono almeno un centinaio, che richiederanno una spesa straordinaria stimata in 90mila euro. Anche da qui la nostra convinzione che un Comune come Alba potrebbe fare meglio e magari risparmiare risorse dotandosi di una figura che, da inserire nella nostra squadra di operai, abbia le competenze tecniche per intervenire direttamente e tempestivamente ogniqualvolta se ne presenti la necessità".



Nel frattempo le sistemazioni procedono, prevedendo anche la sperimentazione di una particolare levigatura volta a eliminare i rischi di inciampo nelle pietre non complanari dei marciapiedi.