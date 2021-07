Blengino in sciopero della fame fino a quando non otterrà risposta dal sindaco di Cuneo

I Radicali di Cuneo stanno decisamente "smuovendo" la città, portando avanti le battaglie che sono da sempre nel loro dna. E in città il segretario Filippo Blengino non si tira mai indietro: dalla distribuzione dei preservativi alle fermate degli autobus alle firme per il referendum sull'eutanasia legale.

Dalla mezzanotte di ieri 5 luglio ha iniziato lo sciopero della fame, uno strumento usato dai radicali (su tutti Marco Pannella, tra i fondatori del partito) come atto di denuncia politica e disobbedienza civile.

Sono proprio queste le leve che hanno spinto il giovane Blengino a scioperare. Fino a quando non otterrà un incontro con il sindaco di Cuneo, al quale si è rivolto venerdì scorso per discutere del nuovo regolamento comunale di "occupazione del suolo pubblico".

Sabato 3 luglio la protesta davanti al Municipio. Da ieri alla mezzanotte, non avendo ottenuto alcuna risposta, sciopero della fame.

Le motivazioni le dà lo stesso Blengino: “Il nuovo regolamento di occupazione del suolo pubblico è una questione urgente. Chiedo al sindaco di ricevermi immediatamente e di modificare questa assurda delibera che boicotta il nostro diritto di fare banchetti per strada tra la gente, che sono il sale della democrazia. Imporre un anticipo di 15 giorni per le richieste che riguardano banchetti politici, chiedere il pagamento di due marche da bollo, vietare l’utilizzo dei megafoni, sono gravissime forme di censura. La politica si fa anche e soprattutto per strada. Continuerò questo sciopero della fame sino a quando il sindaco non mi riceverà.”