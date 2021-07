Estate di lavori sulle strade di Alba: nuovi asfalti lungo i corsi Piave, Langhe, Fratelli Bandiera e Banská Bystrica

Sarà una nuova estate di lavori stradali quella che il Comune di Alba ha in mente per proseguire nell’opera di manutenzione straordinaria della propria rete viaria avviato lo scorso anno col massiccio piano di asfaltature che interessò numerose tratte cittadine.



Proprio al Piano Strade 2020 attiene la prima tranche di interventi, che partirà a giorni interessando una mezza dozzina di tratte.

In questo elenco rientrano infatti le pavimentazioni di corso Piave (nei pressi dello stadio comunale "Augusto Manzo"), il cavalcavia ferroviario e le rotatorie di via Einaudi, la vicina bretella di corso Banská Bystrica. Poi, dall’altra parte del cavalcavia, corso Fratelli Bandiera (nel tratto sino alla stazione ferroviaria).

E ancora, cambiando zona, via Dario Scaglione e un primo tratto di corso Langhe (tra il santuario della Moretta e l’innesto di corso Enotria). Per completare questo primo pacchetto ci si sposterà a Piana Biglini, dove è previsto l’ampliamento di via Garelli.



Altrettanto nutrito il corpo di lavori che, facenti parte del Piano 2021, è stato programmato per l’autunno.

Le riasfaltature interesseranno in questo caso diversi tratti di corso Coppino e via Don Alberione. Poi corso Piera Cillario, piazza Prunotto (con modifiche alla viabilità), strada Cauda (nel tratto presso strada Bacona), via Viglione e buona parte di via IV Novembre (i due terzi verso corso Langhe).

Di corso Langhe è poi previsto il completamento (da via Rio Misureto a corso Italia), mentre nel pacchetto rientrano ancora la sistemazione della banchina di strada Baresane e il ripristino di marciapiedi in corso Matteotti, corso Coppino e via De Amicis.



L’impegno economico messo in conto dal Comune ammonta a circa mezzo milione di euro: 200mila euro per il primo blocco di lavori e circa 300mila per il secondo.



"L’intenzione è quella di proseguire quanto iniziato per rendere meglio fruibile e anche sicura l’ampia rete stradale cittadina, da tempo bisognosa di interventi – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Reggio –. Nel frattempo stiamo interloquendo con la Provincia per poter ottenere il rifacimento del tratto di corso Canale prossimo alla rotonda del Rondò, di sua competenza e davvero molto ammalorato".