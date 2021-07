La portaerei "Cavour" della Marina Militare parla anche sanmichelese

Borghese, 37 anni, è entrato all'accademia navale di Livorno nel 2003, ottenendo nel 2007 il grado di guardia marina. Conseguita la laurea specialistica in ingegneria navale a Genova, dal 2010 al 2017 è stato di stanza a La Spezia dove ha seguito la costruzione della fregata FREMM Virginio Fasan. Nel 2017 è stato di stanza ad Augusta, come Direttore di macchina del pattugliatore Bettiga, per poi approdare a Roma, conseguendo nel frattempo ulteriori titoli di specializzazione e master.

Il Capitano di Corvetta Paolo Borghese , originario di San Michele Mondovì , è diventato Direttore di Macchina della " Cavour ", nave portaerei della Marina Militare, entrata in funzione nel 2009, che ha recentemente ottenuto la certificazione per l’impiego dei nuovi F35 che la pongono quindi come unica portaerei del Mediterraneo in grado di impiegare tali velivoli.

Si tratta di un incarico prestigioso, il Direttore di Macchina, infatti, è la seconda figura per importanza dopo il Comandante e ha la responsabilità di tutto ciò che permette alla Nave di galleggiare, muoversi e operare in sicurezza per portare a termine la missione impartita.

Da San Michele Mondovì gli auguri: "Un grande in bocca al lupo per questo nuovo incarico o, come si dice in Marina, “Mare calmo e venti favorevoli”, ad un illustre cittadino che siamo certi non ha mai dimenticato e dimenticherà le sue origini; siamo fieri di questo giovane uomo che ha portato e continuerà a portare in giro per il mondo il nome di San Michele Mondovì con onore e rispetto".