Inaugurato il sentiero dedicato a Gioele Dutto in alta Valle Maira (FOTO E VIDEO)

Un logo con un moschettone giallo con i nomi di Gioele e dell'Associazione "La libertà oltre la breccia" - nata con l'obiettivo di promuovere la conoscenza e l'amore per la montagna e altre attività per i giovani - indica il "Sentiero di Gioele" in alta Valle Maira.

Il tracciato, da 9,6 km con un dislivello di circa 1000 metri, è stato realizzato per ricordare Gioele Dutto, giovanissimo 20enne socio della Sezione CAI di Cervasca e membro della Delegazione Alpi Marittime del Soccorso Alpino, rimasto vittima nel maggio 2016 dopo essere stato travolto da una valanga staccatasi mentre stava scendendo lungo la parete Nord del Monviso.

E' stato inaugurato domenica 4 luglio in presenza di una cinquantina di amici della montagna, tra cui i membri del Cai e del Soccorso alpino che, nonostante le condizioni del tempo non del tutto incoraggianti, hanno percorso il tracciato ad anello. "Come famiglia volevamo fare qualcosa per ricordare Gioele. La montagna per lui era la libertà, sognava di diventare guida alpina. L'associazione prende il nome da un suo scritto, varcando questa breccia, si trovava in un altro mondo" lo ricorda il papà Massimo che ha percorso il nuovo sentiero proprio domenica.