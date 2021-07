L'11 luglio a Dogliani mercatino dell'antiquariato, artigianato e prodotti tipici

La Pro loco di Dogliani Borgo organizza domenica 11 luglio nelle vie del centro storico di Dogliani per l'intera giornata un mercatino dell'antiquariato, dell'artigianato e dei prodotti tipici.

“Un bel segnale per Dogliani – dicono gli organizzatori – per cercare strade verso la normalità per andare oltre la pandemia. Al momento non riusciamo ancora ad organizzare la Festa di mezza estate nella formula degli scorsi anni, ma non volevamo perdere l’appuntamento. L’idea è di organizzare una piccola iniziativa per sostenere la ripartenza animando e colorando le vie del centro storico, con bancarelle per tutta la giornata”.

Il mercatino accoglierà turisti e visitatori dalle ore 9 alle ore 18.