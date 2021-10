Mondovì scalda i motori per le amministrative: nasce l'alleanza civica "Energie per Mondovì 2022"

Si chiama "Energie per Mondovì 2022 - Alleanza civica per la buona amministrazione" ed è il gruppo civico di area liberale nato in vista delle prossime elezioni amministrative.

Il Coordinatore è Alberto Rabbia affiancato da Guido Bessone, Pier Mario Bertone, Sergio Barattero, Enrico Priale (ex consigliere comunale nell'amministrazione Viglione), Luciano D'Agostino (ex vice sindaco sempre sotto Viglione e oggi consigliere di minoranza) ed Enrico Rosso (assessore amministrazione sotto Viglione poi dimessosi; aveva appoggiato il sindaco Adriano con la lista "Ideali in comune" distaccatosi dalla maggioranza dopo la questione nomine per Fondazione CRC).

LA PRESENTAZIONE

Ridare slancio alla città perché torni protagonista: nasce con questo proposito il progetto civico “Energie per Mondovì 2022 - Alleanza civica per la buona amministrazione” promosso da un gruppo di cittadini monregalesi uniti dal desiderio di mettersi a disposizione della comunità in cui vivono e lavorano.