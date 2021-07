Savigliano, anche i genitori degli studenti in difesa della biblioteca: "Dovremmo andare a Saluzzo o Cavallermaggiore per i libri per i nostri figli?"

Dopo gli insegnati, anche un gruppo di genitori si espone in difesa della biblioteca civica di Savigliano.

Di seguito riportiamo il testo integrale della lettera firmata e inviata alla nostra redazione:

"Gentile direttore

Come genitori e cittadini siamo alquanto basiti di quanto un servizio fondamentale e importante come la Biblioteca comunale, che garantisce a tutti la possibilità di accedere alla lettura sia stata dal Comune così poco tenuto in considerazione, soprattutto nell’ultimo periodo.

Eravamo già abbastanza perplessi dai lunghi tempi di riapertura del servizio nella nostra città, possibile solo attraverso la richiesta di libri (telefonicamente o a mezzo mail) e senza possibilità di accedere alla struttura per scegliere, protratto molto oltre rispetto ai medesimi servizi in altri territori e dalla comunicazione che dal 1 maggio ci sarebbe stata la riduzione o di alcuni servizi per cause non meglio identificate.

Riteniamo che un pensionamento e un trasferimento possano aver inciso su questa decisione, anche se ci chiediamo quanto improvvisamente possano essere arrivati o non erano forse già previsti da tempo? Non si poteva provvedere, attraverso un concorso, alla ricerca di nuovo personale?

Ora a pochi giorni della riapertura arriva notizia che la direttrice si è licenziata così da ridurre ulteriormente il già esiguo personale presente, che anche se supportato dall’opera dei volontari in Servizio civile non può sicuramente realizzare tutti i servizi.

Qual è la prospettiva? Quando arriverà nuovo personale per riportare la biblioteca in organico e consentire la realizzazione delle attività? O ci aspetta un ulteriore chiusura?

Noi genitori vorremmo capire quali sono le prospettive… dovremmo andare a Saluzzo o Cavallermaggiore per avere i libri per i nostri bambini e ragazzi?"

Un gruppo di genitori della scuola dell’infanzia e primaria