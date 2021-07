Un dispositivo per l'alcol test a disposizione dei Vigili di Cavallermaggiore e Cavallerleone

Il Comune di Cavallermaggiore e quello di Cavallerleone avranno un nuovo dispositivo per la misurazione dell'alcol.

Sarà utilizzato sia dai Vigili Urbani che dai Carabinieri. "La richiesta per l'acquiesto era partita dai Carabinieri già due anni fa - ha spiegato l'assessore Monge durante il Consiglio comunale che ha approvato la spesa messa in variazione di bilancio per mille euro.

"L'esplosione del covid non aveva reso non indispensabile lo strumento essendoci il coprifuoco, ma tornando in zona bianca, la stazione dei Carabinieri ne ha sollecitato l'acquisto" ha aggiunto il sindaco Davide Sannazzaro.