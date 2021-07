Vicesindaco e assessore di Paesana rimettono in sesto il ponte dei Giordani

Manutenzione straordinaria per il ponte pedonale di località Giordani, a Paesana.

Si tratta di un ponticello, telaio in ferro e camminamento formato da assi in legno, a pochi metri di distanza dal capolinea degli autobus del trasporto pubblico locale. Col tempo sono diventati sempre più evidenti i segni dell’esposizione alle intemperie. Gli assi in legno risultavano infatti ammalorati, non più del tutto sicuri, e quindi da sostituire.

Sabato scorso (3 luglio), nella prima mattinata, ad accollarsi l’intervento di manutenzione sono stati due amministratori pubblici: il vicesindaco Marco Margaria e l’assessore Marco Ferrato.

Ferrato ha anche messo a disposizione il materiale e gli assi in legno per il rifacimento del camminamento pedonale. I due membri della Giunta del sindaco Emanuele Vaudano hanno rimosso tutto il vecchio legname, per poi sostituirlo. Un lavoro che ha dato “vita nuova” al ponte, assicurandone sicurezza e portata per un nuovo, lungo lasso di tempo.

Terminato l’intervento, è toccato a Chiaffredo “Fredino” Alberto, volto conosciutissimo del paese, sportivo appassionato, “testare” il nuovo ponticello, in sella alla sua immancabile Mountain-bike.