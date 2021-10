Bra, si schianta contro un furgone in sosta e cappotta in via Brizio [FOTO]

Spettacolare incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, quello verificatosi nel pomeriggio di oggi (martedì 6 luglio), in via Edoardo Brizio a Bra.



Protagonista una ragazza che, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo dell’utilitaria Opel con la quale stava percorrendo la via in un tratto prossimo alla scuola media "Dalla Chiesa".



La vettura è così andata a sbattere contro un furgone in sosta, per poi cappottarsi al centro della carreggiata.



Il sinistro non ha fortunatamente avuto conseguenze per la giovane, che dall’urto è uscita miracolosamente illesa, mentre l’auto è risultata seriamente danneggiata.



Il traffico in zona è rimasto bloccato per circa un’ora per consentire la rimozione del mezzo e i rilievi del caso da parte degli agenti della Polizia Locale, giunti sul posto insieme all’emergenza sanitaria e ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Alba.