Due incidenti sul Monviso: due alpinisti feriti e recuperati dall'elisoccorso

L'elisoccorso sul Monviso, in un'immagine di repertorio

Due incidenti sul Monviso, fortunatamente senza gravi conseguenze, hanno mobilitato, oggi (6 luglio), la macchina dei soccorsi, che si è attivata, in due riprese, questa mattina e successivamente nel pomeriggio.

Stamane l'allarme è scattato per un alpinista, in fase di ascesa al Re di Pietra, infortunatosi ad un braccio lungo la parete Est, a circa 3000 metri di quota. La centrale operativa del Soccorso alpino ha disposto l'intervento in quota del Servizio di elisoccorso regionale, con l'elicottero decollato dalla base di Alessandria.

A terra, sono state invece allertate le squadre a piedi del Soccorso alpino della Quattordicesima delegazione (la "Monviso", per l'appunto), con gli uomini della stazione di Crissolo.

L'intervento, complice anche le condizioni meteo ottimale, è stato risolto dall'elisoccorso e dal personale a bordo del mezzo aereo.

Nel pomeriggio, invece, la richiesta di soccorso è partita dalla parete Sud, la "Normale", per un uomo, in fase di discesa dal Viso, con problemi ad un gamba, che rendevano difficoltoso il ritorno a valle.

L'uomo si trovava a valle del "Bivacco Andreotti", a circa quota 3000 metri di altitudine. Ma, a differenza di stamane, le condizioni meteo hanno complicato leggermente i soccorsi. In quota, la nebbia ha reso difficoltoso l'intevento dell'elisoccorso della base di Levaldigi, che ha a lungo sorvolato la zona, passando dalla Valle Varaita, dove le condizioni meteo erano leggermente migliori.

Anche in questo caso, a terra, erano pronti a partire gli uomini della Quattordicesima delegazione del Soccorso alpino, sia dalla Val Po, con la stazione di Crissolo, che dalla Val Varaita, con la stazione di Casteldelfino.

Ma - anche in questo caso - il recupero dell'alpinista infortunato è stato concluso dal personale del Servizio di elisoccorso regionale. Sull'elicottero, infatti, è presente, insieme al personale areonautico e sanitario, anche il tecnico di Soccorso alpino.

L'uomo, dopo esser stato imbarcato in elisoccorso, è stato elitrasferito al Santissima Annunziata di Savigliano, per tutte le cure e gli accertamenti del caso.