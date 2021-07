E’ un 41enne di Mondovì la vittima dell’incidente sul lavoro verificatosi stamattina a Ormea

Un altro terribile incidente sul lavoro in Granda. E’ morto l’operaio che stamattina 6 luglio, attorno alle 8, è rimasto incastrato sotto un escavatore in frazione Aimoni, ad Ormea.

Vittima dell’incidente è Piero Dubois, 41 anni, residente a Mondovì.

Stava lavorando per una ditta esterna nel bosco sopra l'abergo Pajarin, quando per cause in fase di accertamento è rimasto schiacciato sotto il mezzo.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Mondovì e i volontari di Ormea, con l'arrivo sul posto dell'autogru da Cuneo e dell'elicottero Drago 51. Purtroppo i soccorsi sono stati vani. Ai sanitari non è rimasto altro che constatarne il decesso.



La dinamica dell'incidente è al vaglio dei Carabinieri di Ormea e Bagnasco. Presenti anche i tecnici dello Spresal.