Gatti e vaccini: quando bisogna farli e come individuare il miglior veterinario a Torino

I gatti sono dei mammiferi e, come tutti gli animali di questa classe, nei primi giorni di vita acquisiscono gli anticorpi mediante assunzione di latte materno. Tuttavia, già dalla prima settimana di età, i gatti iniziano a sviluppare il loro sistema immunitario e non basta più il latte per renderli immuni dalle malattie. Pertanto, dopo un po’ di tempo, è necessario stimolare il sistema immunitario per proteggere il gattino da virus, batteri e malattie. Per questo, è fondamentale trovare il miglior veterinario a Torino ed effettuare il ciclo di vaccinazioni necessarie all’ottima salute del gatto.

Come funziona il vaccino per gatti

L’organismo dei gatti, come quello di ogni animale, deve essere protetto, e per questo si provvede alle vaccinazioni rivolgendosi ad un veterinario a Torino o in qualsiasi altra città di Italia. Non sono solo i gatti che vivono nel giardino a necessitare di vaccinazione, ma anche quelli che vivono indoor. Infatti, il vaccino per gatti funziona come un vaccino per gli umani: il veterinario somministra un siero capace di stimolare l’organismo per la produzione di anticorpi capaci di combattere determinati patogeni, o che contiene già gli anticorpi. Il tipo di siero iniettato dal veterinario differisce a seconda della malattia da combattere. In ogni caso, tutte le tipologie di vaccinazioni effettuate (assieme alle sverminazioni ed altri dettagli sanitari del gatto) vengono riportate sul libretto sanitario del gatto, ovvero un documento che viene rilasciato dal veterinario e racconta la storia sanitaria dell’animale.

Quali vaccini fare?

La prima vaccinazione ad un gatto va fatta tra i due ed i tre mesi di vita, quando smette di allattare. Il richiamo del primo vaccino va effettuato poi dopo 2-4 settimane all’incirca, a seconda del tipo di vaccino iniettato. Poi, ogni anno è necessario effettuare ulteriori richiami. È obbligatorio fare la vaccinazione trivalente, che copre l’herpesvirus (rinotracheale), la calicivirosi e la gastroenterite virale. I vaccini raccomandati ma non obbligatori, invece, sono quelli contro l’influenza felina, che colpisce gli occhi, la bocca e le vie respiratorie; quello contro la FPV (panleucopenia felina) che causa vomito e diarrea; quello contro la FELV (leucemia felina) che attacca le difese naturali del gatto, lasciandolo vulnerabile per gli attacchi di altre malattie. Inoltre, è possibile che per i viaggi all’interno dei Paesi dell’Unione Europea sia necessario effettuare anche l’antirabbica. In ogni caso, il veterinario sarà in grado di individuare il piano vaccinale per ciascun gatto.

Effetti collaterali del vaccino

È possibile trovare un buon veterinario a Torino per vaccinare il proprio gatto in modo da avere maggiore sicurezza; tuttavia, potrebbero ugualmente verificarsi delle reazioni collaterali (anche se davvero rare). Nella zona dove viene iniettato il siero, infatti, potrebbero svilupparsi fibrosarcomi. In ogni caso, il veterinario provvede ad un controllo completo della salute del gatto al fine di verificare che l’organismo non sia indebolito o affetto da agenti patogeni prima di procedere alla vaccinazione. in più, è bene provvedere alla sverminazione del gattino almeno sette giorni prima della vaccinazione, poiché i vermi potrebbero affaticare troppo l’animale e renderlo debilitato a seguito del vaccino.