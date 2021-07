Giocare in borsa online numeri e dati in Italia

Giocare in borsa in questi ultimi due anni è diventato un sistema molto amato ed utilizzato da moltissimi utenti italiani, il trading online guida e una buona dose di competenze vi aiuteranno a diventare dei traders esperti.

La pandemia è stato un acceleratore in questo senso, dato che moltissime persone si sono ritrovate ad avere una situazione precaria economicamente.

Quanti sono gli italiani che giocano in borsa online?

Gli italiani che hanno deciso di iniziare a giocare in borsa tramite il trading online sono sempre di più, questo anche grazie alla semplicità di questo metodo.

Secondo il report della CONSOB tra gli intervistati è emerso che la digitalizzazione è aumentata in questi ultimi due anni e circa il 44% degli intervistati ha una conoscenza di base sul trading online.

Il trading online negli anni è diventato sempre più popolare, sia grazie alla possibilità di investire piccole somme, che alla normale evoluzione tecnologica. Dal 2018 ad oggi sono cresciute in modo esponenziale le piattaforme di trading operanti nel nostro paese, passando da 132 nel 2018 a oltre 242. Oltre tutto sono 14 le piattaforma con sede in Italia, di cui 8 sono SIM e 14 offrono servizi di brokeraggio con CFD.

Questi sono i numeri del trading online, inoltre sta dilagando il fenomeno Social, come YouTube e Instagram, dove molti traders famosi danno consigli e formano le nuove generazioni

Di seguito alcuni importanti consigli sul come iniziare a fare trading online da zero, come scegliere la piattaforma giusta e quali sono i mercati in cui gli italiani hanno preferito investire.

Come iniziare il trading da zero

Ora che abbiamo visto numeri alla mano quanto il trading ormai faccia parte delle modalità di investimento preferite dagli italiani, soffermiamoci sul come iniziare da zero, perché molti di voi ancora non sanno come muovere i primi passi.

Prima di tutto è bene sottolineare che nel trading online vi è la possibilità di andare in contro a delle truffe, ecco perché vi consigliamo di leggere attentamente i prossimi paragrafi.

Per iniziare il trading da zero il nostro consiglio è quello di fare pratica con il conto demo gratuito che solo le migliori piattaforme vi offrono e formarsi nella sezione Academy.

Di seguito tutte le caratteristiche che una piattaforma deve assolutamente avere.

Le caratteristiche che una piattaforma deve avere

Per riuscire in questo settore è necessario utilizzare un broker che vi permetta di eseguire delle operazioni in modo professionale e sicuro, ecco le caratteristiche che deve avere:

Un broker deve essere regolamentato dalla CySEC ed essere iscritto ai registri ESMA;

La piattaforma vi deve garantire trasparenza e serietà;

Un broker serio ha di norma il conto demo in forma gratuita;

Tutte le spese devono essere messe in chiaro e il trader non deve avere difficoltà a reperirle;

Inoltre prima di accedere ad un broker verificate che abbia tutti i mercati da voi richiesti.

Queste sono solo alcune delle caratteristiche che un broker di trading online deve avere.

Come abbiamo accennato in precedenza, per poter fare pratica in modalità gratuita consigliamo di accedere tramite conto demo, questo per facilitare l'avvicinamento al trading, senza però mettere a repentaglio le vostre finanze.

Avete idea di quali siano i mercati più graditi dagli italiani? Tutto nel prossimo paragrafo.

Quali sono i mercati più tradati dagli italiani

Partendo dal presupposto che nel 2020 la partecipazione ai mercati finanziari da parte delle famiglie italiane è lievemente aumentata, passando dal 30% al 33%. Vediamo come la maggior parte degli italiani preferiscono i certificati di deposito, i buoni postali, fondi comuni di investimento.

Questi dati illustrano una fascia di utenti che hanno già da tempo iniziato il loro percorso di investimento, cosa tutt'altro differente è se parliamo di nuovi investitori. In questo caso vediamo come non abbiamo voglia e ne fiducia di conferire con un operatore finanziario, ma preferiscono investire in modo autonomo tramite il trading online.

Per vari fattori, come i costi inferiori e la voglia di monitorare in modo autonomo i propri investimenti.

Detto questo i mercati più tradati dai neo traders sono i seguenti:

Le Azioni ;

; Le Criptovalute;

Gli Indici.

Le azioni in questo ultimo anno e mezzo sono diventate il pane quotidiano per i neo traders che hanno cavalcato l’onda, investendo sulle azioni delle casa farmaceutiche, come ad esempio la Pfizer. Certamente tutti voi avrete sentito parlare delle criptovalute, del Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ecc. Questo asset è tra i piu amati dai giovanissimi, che essendo molto veloci e aperti a nuovi cambiamenti, amano il rischio. Le criptovlaute sono considerate molto instabili, ecco perché è bene fare molta pratica prima di giocare in borsa in modo reale.

Per quanto riguarda gli Indici, invece è da sottolineare come siano più stabili e sicuri, dato che si va ad investire in un in un paniere di titoli, una scelta più semplice e semplificata.