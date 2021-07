Isiline partner di Pian Munè per una montagna su misura per le famiglie

Fare fronte comune, per contribuire a rilanciare l’indotto della montagna colpito duramente dall’ultimo anno di crisi causata dal Covid-19: con questo obiettivo Isiline ha scelto Pian Munè come partner in Valle Po.

La territorialità è la caratteristica predominante dell’azienda saluzzese, che dal 1995 si occupa di fornire connessioni Internet performanti in tutto il Piemonte ed in particolare nella provincia di Cuneo. Pian Munè è il luogo ideale dove trascorrere del tempo libero di qualità, sempre in totale sicurezza, e a pochi chilometri di distanza dai centri cittadini della provincia: lì nelle prossime settimane Isiline fornirà il proprio supporto per alcune attività all’aria aperta, in particolare quelle rivolte alle famiglie.

La camminata in quota alla Croce Tournour e al Bric Lombatera di domenica 8 agosto sarà il primo evento realizzato in collaborazione con Isiline e prevede la presenza di una guida naturalistica e del classico pic-nic nei prati.

Inoltre, Isiline ha contribuito alla realizzazione di parte del materiale informativo e di alcune strutture dedicate alle famiglie presenti proprio a Pian Munè. La partnership, sempre con un occhio di riguardo alle famiglie che frequentano Pian Munè, oltre che per tutta la stagione estiva proseguirà anche in quella invernale con l’obiettivo di coinvolgere in nuovi eventi e manifestazioni i bambini, i ragazzi e i loro genitori che decideranno di passare il proprio tempo libero nei due rifugi a valle e in quota, sui sentieri e sulle piste da sci della località turistica.

“Isiline è un’azienda estremamente legata al territorio e per questo abbiamo deciso di avviare la collaborazione con Pian Munè che in ambito turistico è una delle realtà più importanti del Cuneese – dichiara Virginia Piumatti, responsabile Marketing di Isiline –. Lavoreremo in sinergia, con l’obiettivo di offrire servizi, attrazioni e momenti di svago di qualità rivolgendoci in particolare alle famiglie che durante tutto l’anno frequentano la bellissima realtà di Pian Munè”.

“Pian Munè è per noi un progetto importante e prezioso che guarda allo sviluppo turistico del territorio – aggiunge Marta Nicolino, che con Valter Bossa è responsabile della località turistica di Pian Munè –. Le collaborazioni permettono di arricchirci di contenuti e di qualità: ci teniamo a garantire ai nostri sponsor un progetto carico di ottimismo e positività e nello stesso tempo di selezionare le nostre collaborazioni con aziende altrettanto attente ad uno spirito lungimirante e ambizioso, come nel caso di Isiline”.

Inoltre, da sabato 3 luglio è operativa anche la seggiovia per accedere al rifugio e a tutti i sentieri in quota: un servizio in più per far vivere alle famiglie una giornata di divertimento.

Per i clienti di Pian Munè che vorranno ricevere maggiori informazioni su Isiline saranno previste delle attività di co-marketing con scontistiche e gadget in omaggio.