Sistemi informatici ko alla Miroglio di Alba. Sullo sfondo l’attacco hacker all’americana Kaseya

Tecnici al lavoro, nella sede del Gruppo Miroglio in via Santa Barbara ad Alba, per risolvere i problemi di malfunzionamento che a partire da sabato 3 luglio hanno interessato i sistemi informatici della multinazionale albese.



Riconducibile alle attività di un fornitore esterno, al momento non vi sono ancora elementi per stabilire in modo certo se il grave disagio possa essere collegato all’attacco hacker sùbito nella stessa giornata dal colosso informatico statunitense Kaseya, uno dei maggiori fornitori mondiali di software, al centro di un episodio di hackeraggio che, a cascata, avrebbe interessato oltre 200 grandi compagnie di tutto il pianeta, finendo anche sul tavolo del presidente Usa Biden, nell’ambito del contenzioso politico che il nuovo inquilino della Casa Bianca ha recentemente avviato con la Russia di Putin proprio sul tema degli attacchi informatici tra le due grandi potenze.



Nel caso della multinazionale albese il malfunzionamento ha interessato sopratutto gli uffici del quartiere generale, dove da ieri parte degli addetti è in ferie o impegnata in smart working, nell’attesa che la funzionalità dei sistemi gestionali venga pienamente ripristinata.



Sono invece regolarmente aperti e operativi gli oltre 600 negozi di proprietà del gruppo, attraverso i quali Miroglio commercializza in Italia e all’estero le collezioni dei suoi nove marchi. "Nei punti vendita come anche sui nostri canali di vendita on line l’attività prosegue regolarmente, in totale sicurezza anche per gli acquisti tramite circuiti informatizzati", fa sapere l’azienda.