A 200 anni dai Moti Risorgimentali, Barge ricorda la storia

Nella ricorrenza dei duecento anni dei moti risorgimentali che, videro protagonista il bargese Conte Pierangelo Bianco di Saint Jorioz, l’Amministrazione Comunale organizza un incontro sul tema in cui interverrà il Prof. Pierangelo Gentile, il quale dialogherà con lo scrittore Alberto Roccavilla, autore di una biografia del suo antenato Michele Roccavilla, che prese parte a tali moti sacrificandovi la vita.

Il libro, dal titolo “Michele Roccavilla. Sanfront 1787 – Tacticopoli 1827. Un patriota della Valle Po attraverso l’Europa”, punta l’attenzione su quello che all’apparenza potrebbe essere definito un “personaggio storico minore”, la cui esistenza si intreccia tuttavia indissolubilmente alla Storia con la “S” maiuscola. Michele Roccavilla nasce nel 1787, in un periodo storico durante il quale – tra la fine del Settecento e i primi decenni dell’Ottocento – forze centrifughe culturali, sociali e politiche ispirarono la Costituzione della Corsica nel 1755, quella americana adottata nel 1787 e fecero deflagrare la Rivoluzione francese nel 1789.

Roccavilla scenderà in guerra nell’esercito napoleonico, quindi parteciperà ai moti del 1821 in Piemonte, poi sarà in Spagna in soccorso del governo costituzionale. Infine combatterà in Grecia, durante la guerra d’indipendenza, nel biennio 1825-’27.

E proprio nel 1827 morirà, non senza aver compiuto un atto di eroismo.

Michele Roccavilla, oggi possiamo dirlo, partecipò alla costruzione di un nuovo mondo, embrione di quello odierno.



L'incontro si terrà venerdì 23 luglio 2021, a partire dalle ore 18, presso il Salone Consigliare sito nel Palazzo Comunale. L’ingresso è gratuito.

La Sindaca Prof.ssa Piera Comba invita la popolazione a prendere parte all’evento, nel rispetto delle normative vigenti anti-Covid-19.