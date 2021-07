Arriva Arte in bottega in Cuneo nuova

Da mercoledì 14 luglio 2021 a mercoledì 4 agosto 2021, passeggiando da Piazza Europa a Corso Vittorio Emanuele si potrà seguire un percorso d’arte contemporanea fruibile tutto il giorno liberamente sulle facciate esterne dei negozi.

L’iniziativa “Arte in Bottega” ideata e curata dall’artista Domenico Olivero, con il coinvolgimento di giovani artisti, è promossa dal progetto La Boa che ha attivato una collaborazione con il Comitato di Quartiere Cuneo Nuova e alcuni commercianti della zona.

Per tre settimane la mostra animerà i portici del quartiere con alcune serate di animazione:

- Mercoledì 14 luglio dalle ore 18: inaugurazione con visita guidata alla mostra itinerante nei negozi. Partenza da Relais Cuba Chocolat, piazza Europa

- Mercoledì 21 luglio dalle ore 18: intrattenimento con arti circensi sotto i portici con visita guidata alla mostra. Partenza da L’orchidea, Corso Vittorio Emanuele

- Mercoledì 28 luglio dalle ore 18: intrattenimento musicale con Tommaso Sorba e Sebastiano Dotta sotto i portici con visita guidata alla mostra. Partenza da Librerie L’Ippogrifo, piazza Europa

L’iniziativa “Arte in Bottega” nasce dal dialogo attivato nell’ambito del progetto LA BOA con i commercianti e il comitato di quartiere, che hanno sottolineato il desiderio di animare la parte “alta” di Cuneo e di creare occasioni di incontro per i cittadini. In questi mesi con alcuni commercianti, con il comitato di quartiere e con l’artista Domenico Olivero si è creato un gruppo di lavoro per l’organizzazione e l’idea dell’iniziativa. Domenico Olivero, cittadino e artista, ha messo a disposizione la sua competenza in campo artistico e ha raccolto le opere degli artisti cuneesi, dando in particolare la possibilità a chi è più giovane per età ed esperienza artistica di esporre le sue opere in una formula completamente innovativa.

"Cuneo è una città giovane e dinamica e questa iniziativa unisce le nuove energie creative con le forze economiche che esistono sul territorio – dichiara Domenico Olivero - azione che produce un modo fresco di coltivare cultura, incontro e comunità sociale, valori che l'arte da sempre sviluppa e condivide."

“Il Comitato di Quartiere Cuneo Nuova – integra Andrea Odello, presidente del Comitato - è convinto che un armonico ed equilibrato sviluppo del tessuto commerciale sia alla base della vivibilità nel quartiere. Abbiamo in più occasioni riportato la sofferenza delle attività nella parte alta della città. In questo contesto condividiamo con La Boa l’evento ‘Arte in Bottega’ finalizzata ad animare la zona attirando l’attenzione della gente con eventi artistici.”

Un grazie particolare ai commercianti che si sono messi in gioco sperimentandosi in questa nuova modalità di animazione e incontro: Librerie L’Ippogrifo, Caffè Minerva, Al Cappello Alpino, Relais Cuba Chocolat, Kalimero, Centro Ottico Optometrico, Ciripà, Giocheria, Panetteria Di Pane in Pane, Bar Nizza, Macelleria da Mauro, Pasticceria Bergia, L’orchidea, Macelleria El Fasson.

Gli artisti che esporranno sono: nomi artisti: Alessandro Cerato, Alessandro Infuso, Andrea Mariani, Asia Capitani, Elisa Endemini, Emanuela Prekalori, Enrica Savigliano, Francesco Santero, Giulia Caramello, Luca Milanesio, Paolo Marro, Piera Giordano, Rachele Chiotti, Stefano Seghesio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

- Elena Barberis, educatrice de LA BOA cell. 388117 8400

sanpaolo-cuneonuova@laboacuneo.it

- Andrea Odello, presidente Comitato di Quartiere Cuneo Nuova cell. 3298172578

www.laboacuneo.it

L’iniziativa si inserisce nel progetto La B.O.A. - Laboratorio Bisogni Opportunità Aggregazione.

La.B.O.A. è un progetto di sviluppo di comunità che lavora su tre aree della Città di Cuneo e che si propone di favorire il dialogo tra cittadini e istituzioni, costruire reti e relazioni per rigenerare i legami sociali e gli spazi urbani e per sentirsi parte di una comunità.

Le tre aree coinvolte comprendono i quartieri di Cuneo Centro, Donatello e Gramsci, San Paolo e Cuneo Nuova. Come dice l’acronimo “Laboratorio di bisogni, opportunità, aggregazione”, il progetto prevede l’istituzione di “Boe di comunità”, ovvero luoghi fisici di presidio sul territorio e insieme di attività di sportello locale, in grado di costruire nel tempo un rapporto diretto e costante con gli abitanti dell'area, promuovendo il protagonismo e la responsabilizzazione dei cittadini nel processo di rigenerazione urbana.

Il progetto LA BOA è uno degli interventi immateriali del piano periferie di “Periferie al centro - Nuovi modelli di vivibilità urbana”. E’ un progetto del Comune di Cuneo che ha attivato un percorso di coprogettazione, che vede coinvolte le Cooperative Sociali Emmanuele, Momo, Fiordaliso e Valdocco. Le cooperative hanno costituito un raggruppamento temporaneo di imprese coordinato dalla Cooperativa Sociale Emmanuele (capofila).