Doppio appuntamento con la Fondazione Fossano Musica

Si è concluso nel migliore dei modi il primo campus della stagione con i giovanissimi studenti dei progetti delle scuole primarie.

Una prima edizione, quella che si è svolta dal 28 giugno al 2 luglio, che ha coinvolto tante bambine e bambini che si sono lasciati trasportare in un clima di musica e allegria.

Questa settimana ha preso il via il Woodwind Drum’n’Brass Campus dedicato agli studenti di strumenti a fiato e percussioni.

Un percorso di perfezionamento che, come nella tradizione della FFM, punta moltissimo sull’attività di insieme, che si concretizzerà in due concerti di fine corso.

Saranno dunque due gli appuntamenti in musica: venerdì 9 e sabato 10 luglio alle ore 18.30 nel Cortile della Curia Vescovile in via Vescovado 8, grazie alla collaborazione con la Diocesi di Fossano–8 per mille.

Venerdì 9 luglio si esibirà l’orchestra di Flauti, mentre sabato 10 sarà la volta dell’orchestra di Fiatiche eseguirà “I musicanti di Brema”.

I posti sono limitati ed è opportuno prenotare ai seguenti link: https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/concerto-dellorchestra-di-flauti per il concerto di venerdì 9 luglio e https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/concerto-dellorchestra-di-fiati per quello di sabato 10 luglio.

“Abbiamo preso la decisione di suddividere il tradizionale Campus estivo in diversi appuntamenti più mirati. Questo ci ha permesso di proporre agli iscritti, nonostante le difficoltà del periodo, l’opportunità di suonare insieme. Siamo convinti che la musica d’insieme sia fondamentale nel percorso di apprendimento dello strumento o del canto – spiega il direttore della FFM Gianpiero Brignone -. Si è trattato di uno sforzo notevole perché i campus saranno complessivamente 6, ma riteniamo ne valga la pena e siamo molto orgogliosi di questa proposta e di aver anche creato occasioni per esibirsi in pubblico”.