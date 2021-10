"I segreti dell'urna". Ad Alba si presenta il libro di Giovanni Diamanti, fondatore di YouTrend

Sarà presentato nella splendida cornice del Cortile della Maddalena in via Vittorio Emanuele 19 ad Alba il nuovo libro di Giovanni Diamanti, fondatore di Quorum/YouTrend, "I segreti dell'urna - Storie, strategie e passi falsi della campagna elettorale” edito da Utet.



L'autore del libro, dialogherà con il suo collega co-fondatore e direttore responsabile di YouTrend (magazine orientato a sondaggi e analisi dati in ambito politico, economico e sociale) Lorenzo Pregliasco. Presente anche la deputata cuneese Chiara Gribaudo.



Il libro si struttura in una raccolta di aneddoti, racconti e analisi di quanto avvenuto nelle più importanti elezioni del recente passato. La presentazione organizzata in collaborazione con la cooperativa libraria “La Torre” si terrà sabato 10 luglio a partire dalle ore 18.