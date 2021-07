In valle Stura tornano le letture ad alta voce e i laboratori in occitano con Caterina Ramonda

Tornano anche per quest’estate le letture occitane e i laboratori insieme a Caterina Ramonda, bibliotecaria, esperta di letteratura per l’infanzia; il tema principale di quest’anno sarà Dante e l’incredibile eredità linguistica che ci ha lasciato.

Nel 1303, infatti, il Sommo Poeta nel testo De vulgari eloquentia classificò le lingue basandosi sul modo in cui si dice “sì”. Individuò così l’italiano (la lingua del sì), il francese (la lingua d’oil) e l’occitano, la lingua d’oc (dal latino hoc est, è questo).

Durante gli appuntamenti con Caterina si scoprirà l’origine che c’è dietro alcune parole della lingua occitana: a disposizioni 21 lettere dell’alfabeto, per ciascuna di esse una parola, e per ogni parola una famiglia di parole e… storie e leggende per grandi e piccini, per curiosi, per chi ha voglia di ascoltare.

Il primo appuntamento sarà venerdì 9 agosto alle 11.30 presso il Centro culturale La Gramigna di Gaiola, nell’ambito del festival Occit’Amo (www.occitamo.it).

A seguire assaggio delle prelibatezze preparate da "I Galeotti di Voci Erranti" del Carcere Morandi di Saluzzo e nel pomeriggio tornano le visite giocate “Pluf! Gioca con le Terre del Monviso” insieme a La fabbrica dei suoni.

Evento gratuito, info e prenotazioni al seguente link: https://www.occitamo.it/eventi/quante-storie-dietro-le-parole-abbecedario-dantesco-2/ .

Gli altri appuntamenti:

· Quante storie dietro le parole - Abbecedario dantesco – Argentera, domenica 1 agosto ore 16.30

· Quante storie dietro le parole - Abbecedario dantesco – Vinadio, Forte Albertino sabato 21 agosto ore 15.30

· Giovannino Scrollaprugne e altre storie della tradizione occitana – Aisone, domenica 22 agosto ore 16.00

· Giovannino Scrollaprugne e altre storie della tradizione occitana – Sambuco, sabato 28 agosto ore 16.00

· Quante storie dietro le parole - Abbecedario dantesco – Vignolo, venerdì 17 settembre ore 16.30

· Quante storie dietro le parole - Abbecedario dantesco – Roccasparvera, domenica 19 settembre ore 15.30

“Quante storie dietro le parole” fa parte della rassegna “Dante e la lingua d’oc”, coordinata dall’associazione Espaci Occitan, all’interno del programma “Amor mi mosse” (www.amormimosse.com).

Tutti i laboratori di lettura occitana sono realizzati nell’ambito del progetto “Na lengo per countar d’estòrios - Una lingua per raccontare storie” finanziato dalla legge 482/99 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).

Tutti gli appuntamenti sono visibili sul sito http://www.visitstura.it/agenda/