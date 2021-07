Mof al via: domani la prima Giornata Marchesato Opera Festival di Saluzzo

Debutta, domani mercoledì 7 luglio il programma di concerti del MOF Marchesato Opera Festival di Saluzzo, una delle manifestazioni più importanti nel panorama di quelle dedicate alla musica antica.

Dopo una prima parte riservata alla alta formazione di studenti in arrivo da tutto il mondo, la decima edizione del festival, dopo l’esperienza in streaming nel 2020, torna a risuonare per tutta la capitale del Marchesato, con un programma ricco di momenti di spettacolo e diffusione della cultura musicale insieme a una fondamentale attività formativa-didattica e di approfondimento che fa di questo festival un punto di riferimento per gli studenti italiani e internazionali.

Per festeggiare i primi dieci anni del MOF, aprirà la serie dei concerti serali, due spettacoli affidati a giovani artisti che hanno frequentato, in veste di allievi, varie edizioni del festival.

Il tema scelto per questa edizione è Bella Italia, per celebrare con entusiasmo la possibilità di un ritorno alla musica che ribadisca la centralità dell’incontro personale con i suoi misteri.

Mercoledì 7 luglio

Dopo un prologo pomeridiano nel refettorio della Chiesa di San Giovanni con il talento italo argentino di Teresa Iaiza all’arpa, alle 21 al Teatro Magda Olivero la violinista italiana Margherita Pupulin, insieme al teatro d’ombre alTRE tracce, in “Pantomima Barocca” con musiche di Frescobaldi, Marini, Colombi, Legrenzi, Stradella Corelli e Tartini, accompagnata al clavicembalo da Marco Crosetto, dal violista da gamba Xurxo Varela.

La pantomima è un genere dalle origini antichissime. Si tratta di una forma che attiene alla prassi performativa della Roma di Augusto e che giunge ad affermarsi quale idiomaticità del teatro, così detto, “italico” (i Greci la chiameranno la “ Danza Italica”).

Questa tradizione attraversa i secoli, si consegna alla sacra rappresentazione medievale e converge in uno dei luoghi più rappresentativi della modernità, se non altro quello che possibilmente definisce la paradigmaticità del contributo “italiano” alla modernità teatral-musicale: la Commedia dell’Arte. La Commedia dell’arte non è semplicemente la fucina di quei personaggi che si incastoneranno nella nostra tradizione a costituirne indissolubilmente l’ossatura, ma costituisce la prospettiva privilegiata dalla quale la cultura occidentale si rimodula, precisamente nell’atto stesso per il quale, forse per la prima volta, si osserva: la volontà di tipizzazione dei personaggi, di stereotipazione delle espressioni nell’enfatizzazione esasperata e grottesca del gesto è la ridicolizzazione e, per ciò stesso, la volontà di disidentificazione dagli affetti che da questo apparato gestuale promanano. Il gesto si impone pertanto come corrispettivo oggettivo dell’affetto, come sua estroflessione.

La modernità musicale si afferma proprio nell’interiorizzazione e nell’assolutizzazione di questa volontà agogica, nell’integrale percorrimento dell’istanza poetica del teatro degli “Zanni”, che vede nella codificazione del gesto la possibilità di sistemare coerentemente gli affetti.

Il violinismo italiano sei-settecentesco di cui questo nostro concerto ripercorre gli esempi più fulgidi, vuole offrirsi proprio attraverso questo alchemico sodalizio, quello fra teatro e musica, accogliendo in sé il flusso delle umane passioni, là dove questo sembra riappropriarsi della sua origine: il legno, il ferro e il budello del violino. Tutti i concerti sono a ingresso libero e gratuito.

