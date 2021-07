Occit'amo: i Lou Pitakass sostituiscono i Lou Seriol venerdì 9 luglio a Gaiola per Occit'amo festival

A causa di un lutto che ha colpito i Lou Seriol, il gruppo non potrà salire sul palco venerdì 9 luglio a Gaiola per inaugurare Occit'amo Festival. Al loro posto si esibiranno i Lou Pitakass, un gruppo di giovani musicisti amanti della musica occitana, attivo dalla primavera del 2012 e con alle spalle più di trecento concerti. Nel 2019 ha registrato il primo disco EP “Pite Garda”, uscito su tutte le maggiori piattaforme digitali. Ognuno dei componenti del gruppo arriva da una diversa valle occitana: Maira, Grana, Stura, Colla e Pesio. Il leader, nonché cantante e suonatore di organetto e strumenti a fiato è Luca Declementi, Gabriele Arnaudo è l’organettista, al basso Daniele Mauro, alla batteria Davide Bagnis; il più giovane, Loris Giraudo, imbraccia ghironda e organetto.

Da venerdì 9 a domenica 11 luglio appuntamento in valle Stura con il festival Occit’amo. Nel primo fine settimana della rassegna sono in calendario 8 eventi, tra i quali spiccano il reading Emigranti Esprèss di e con Mario Perrotta (sabato 10 luglio in borgata Paraloup a Rittana, ore 19; in collaborazione con il festival Borgate dal Vivo; € 10), il concerto del duo basco Bidaia (domenica 11 luglio nel Forte Albertino di Vinadio, ingresso libero) e il concerto dei Lou Pitakass (venerdì 9 luglio al Centro culturale La Gramigna di Gaiola, ingresso libero). La rassegna, che coniuga musica, cultura, enogastronomia, escursionismo, tradizione occitana e racconto dei territori, prosegue da mercoledì 14 a domenica 18 luglio nella pianura saluzzese. Il calendario è pubblicato sul sito www.occitamo.it, dove è possibile acquistare i biglietti per gli eventi a pagamento o prenotarsi per partecipare agli eventi gratuiti garantendo il distanziamento interpersonale.