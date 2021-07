"Un mondo che non ti aspetti": il libro di Ober Bondi che racconta in foto la comunità di Macra

Domenica 11 luglio a Macra e lunedì 12 a Cuneo verrà presentato il libro “Un mondo che non ti aspetti” di Ober Bondi, edito da Primalpe, con 180 fotografie dell’autore e testi di autori diversi.

Il libro racconta, attraverso le immagini, il luogo e la Comunità di Macra dal 2010 ad oggi. I testi sono il frutto delle emozioni provate da tutta la famiglia Bondi, Irene la moglie di Ober e i tre figli Sara, Vera e Alessandro, da Maria Rosaria Memoli “turista”e scrittrice di Legnano, dal pittore Cesare Botto, da don Beppe Dalmasso, da Demetrio Zema, da Stefania Binello e dal sindaco Valerio Carsetti sempre sorridente e fiero della sua Comunità.

“Un Mondo che non ti aspetti” è un libro sincero, positivo, che racconta non le difficoltà, non la vita faticosa, non il negativo, racconta la bellezza di vivere in un Mondo che non ti aspetti, che non conosci, ma dove la Comunità è importante, dove tutte le persone sono importanti allo stesso modo per un motivo o per un altro, dove la vita è veramente a misura d’uomo, dove l’amicizia è veramente importante.

Durante la presentazione del libro Roberto Olivero dialogherà con l’autore.



Macra ore 17.00 presso il Ristorante I CICLAMINI, con assaggi di prodotti locali

Cuneo ore 20.15 presso la Sala Costanzo Marino in Via Sen. Toselli n. 2bis



Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria al n. 335 8333258.