Campionato Italiano Gran Turismo Endurance: Matteo Greco in evidenza al Mugello

Una gara in costante lotta per il podio ha caratterizzato l'impegno appena concluso per Matteo Greco sul circuito del Mugello, teatro del secondo round valido per il Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2021.

Il pilota di Alba, in equipaggio con Luca Filippi (ITA) e Fabrizio Crestani (ITA) sulla Ferrari 488 GT3 Evo #3 schierata da EasyRace, era arrivato sul tracciato toscano carico di determinazione, un anno dopo il suo esordio in Toscana con la berlinetta di Maranello.

Già dalle prove libere del venerdì, è stato chiaro che Greco e i compagni di team potevano recitare un ruolo da protagonisti tra i molti equipaggi concorrenti e tutti di altissimo livello e competitività.

Nel corso delle qualifiche, chiuse al quarto posto con una prestazione complessiva di 5'22.218, Matteo è stato il più veloce dell'equipaggio siglando un ottimo 1'46.946 nel corso della Q3 valso la sesta migliore prestazione del proprio turno.In gara è stato proprio Greco a prendere il via e a guidare la Ferrari 488 GT3 Evo #3 nel corso della prima ora.

Subito determinato, il piemontese ha rimontato una posizione ed ha poi mantenuto un ottimo passo che gli ha consentito di restare a contatto con i primissimi lasciando aperte le possibilità di puntare ad un piazzamento sul podio.

Nel proseguo della gara, dopo che la Ferrari 488 è passata nell'ordine a Crestani e Filippi, la vettura di EasyRace ha anche comandato le operazioni, ma un contatto di gara con la Lamborghini Huracàn GT3 Evo #63 nelle fasi finali ha obbligato il team ad una sosta ai box per la foratura di uno pneumatico con il conseguente sesto posto finale.

Matteo Greco: "Peccato non essere riusciti a concretizzare il podio. La gara è stata sicuramente molto impegnativa, sia per il livello della sfida che comunque già conoscevo dopo Pergusa, sia per le condizioni meteo con continui scrosci di pioggia che hanno inumidito l'asfalto e quindi obbligato ad un approccio piuttosto attento con le gomme slick. Le sensazioni alla guida sono state sicuramente positive, il feeling con la vettura aumenta di gara in gara e anche qui mi sono sentito in buona sintonia. In gara era facile commettere errori o incappare in qualche contatto, specie nei primi giri, ma sono riuscito a impostare allo stint il mio passo e a restare nel gruppo di testa. Un grazie ad EasyRace e ai miei compagni di equipaggio che hanno guidato davvero alla grande. Credo che avremmo meritato il podio, ma lavoreremo con ancora maggiore slancio per conquistarlo alla prossima occasione".

Il prossimo impegno per Matteo Greco, dopo la pausa estiva, sarà il terzo round della serie Sprint in programma ad Imola dal 3 al 5 settembre.