Antonio Dell'Aversana: "Pronto a uscire dal partito se Italia Viva ostacola il DDL Zan"

"Disorientato". E' così che si definisce Antonio Dell'Aversana - coordinatore cittadino della città di Cuneo di Italia Viva - in una lettera inviata al nostro giornale in cui commenta le recenti prese di posizione del partito a livello nazionale rispetto all'approvazione del DDL Zan.

"In qualità di persona nonché di attivista del mondo LGBT+ non posso considerare valore trattabile quello dell’identità di genere, né la finalità pedagogica di questo disegno di legge (cardine di quella che deve essere l’intera azione su tali temi per le prossime generazioni) - scrive Dell'Aversana - . Ritengo indispensabile per colui che ha firmato la legge sulle Unioni Civili porsi come obiettivo quello di continuare il disegno di civiltà giuridica iniziato nel 2016, avendo la comunità LGBT+ atteso troppo tempo la tutela dovuta".

Secondo Dell'Aversana si tratta quindi di "un chiaro segnale di voler porre un freno al percorso di anti discriminazione che si è voluto avviare con l’adozione di questi provvedimenti, che altro non sono norme di civiltà, facendo mille passi indietro, a fronte della possibilità di progredire nella direzione giusta".

Il coordinatore cuneese, sicuro che se tutti i rappresentanti delle forze politiche che hanno approvato il testo alla Camera fossero compatti la maggioranza al Senato sarebbe matematicamente sussistente, si dice pronto a fare un passo indietro: "Laddove Italia Viva non dovesse, al netto delle polemiche attuali, votare unitamente agli altri esponenti del centro sinistra, non solo la calendarizzazione, ma anche l’approvazione del testo oggi proposto in votazione del D.D.L. Zan, non potendo più considerarl a la mia casa per divergenze su temi per me imprescindibili e inderogabili, non potrò esimermi dal rassegnare le mie dimissioni non solo dal coordinamento cittadino, ma sarebbe, effetto automatico, anche la mia fuoriuscita dal partito".