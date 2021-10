Covid-19: in Piemonte nessun decesso per l'ottavo giorno consecutivo

- I CONTAGI

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 38 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 4 dopo test antigenico), pari allo 0,2 % di 15.929 tamponi eseguiti, di cui 9.437 antigenici. Dei 38 nuovi casi, gli asintomatici sono 19 (50%).



I casi sono così ripartiti: 11 screening, 22 contatti di caso, 5 con indagine in corso; per ambito: 0 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 1 scolastico, 37 popolazione generale.



Il totale dei casi positivi diventa quindi 367.125 così suddivisi su base provinciale:

29.615 Alessandria

17.501 Asti

11.535 Biella

52.967 Cuneo (+8 da ieri, quando erano 52.959 con un incremento di +3)

28.286 Novara

196.482 Torino

13.751 Vercelli

12.988 Verbano-Cusio-Ossola

1.503 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi

2.497 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale



I ricoverati in terapia intensiva sono 9 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 84 (+1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 622.



I tamponi diagnostici finora processati sono 5.522.815 (+15.929 rispetto a ieri), di cui 1.798.453 risultati negativi.



- I DECESSI

Per l’ottavo giorno consecutivo nessun decesso di persone positive al test del Covid-19 è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione.



Il totale rimane quindi di 11.696 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:

1.566 Alessandria

713 Asti

432 Biella

1.454 Cuneo (+0)

943 Novara

5.590 Torino

525 Vercelli

373 Verbano-Cusio-Ossola

100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte



- I GUARITI

I pazienti guariti sono complessivamente 354.714 (+ 71 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale:

27.983 Alessandria

16.769 Asti

11.045 Biella

51.453 Cuneo (+7 da ieri, quando erano 51.446 con un incremento di +5)

27.299 Novara

190.524 Torino

13.187 Vercelli

12.602 Verbano-Cusio-Ossola

1.437 extraregione

2.415 in fase di definizione

- I VACCINATI

Sono 37.371 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 27.737 è stata somministrata la seconda dose.



Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 4.271 i 16-29enni, 3.195 i trentenni, 3.894 i quarantenni, 12.124 i cinquantenni, 4.250 i sessantenni, 4.575 i settantenni, 819 gli estremamente vulnerabili e 274 gli over80.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.919.094 dosi (di cui 1.390.504 come seconde), corrispondenti al 91% di 4.307.550 finora disponibili per il Piemonte.



- CAMBIO DATA



Sono quasi 12.000 gli spostamenti di data della vaccinazione effettuati in questi primi due giorni su www.ilPiemontetivaccina.it.



Si ricorda che la possibilità di anticipare o posticipare la data di somministrazione è vincolata alla disponibilità di giorni liberi nelle agende di prenotazioni delle rispettive Asl di appartenenza.



È possibile modificare la propria data di convocazione per il vaccino, in caso di necessità per motivi di salute, lavoro, studio o viaggio. La modifica sarà possibile sia per la data di somministrazione della prima dose sia per quella del richiamo, quest’ultimo naturalmente entro il periodo previsto a livello sanitario in base all’età e al tipo di vaccino.



- DA DOMANI LE PRENOTAZIONI PER GLI OPEN DAYS VALENTINO



Dalle ore 9 di domani saranno possibili le prenotazioni su www.ilPiemontetivaccina.it per gli Open Days in programma sabato 10 e domenica 11 luglio nell’hub del Valentino di Torino, fino ad esaurimento dei 3.000 posti complessivi previsti.



Le adesioni sono aperte agli over18 da tutto il Piemonte che non hanno ancora ricevuto la convocazione o hanno l’appuntamento dopo almeno 10 giorni dall’Open Day.